 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Создатель сериала Mr.Freeman получил 8 лет заочно за «фейки» про армию

Создатель сериала Mr.Freeman Мунтян получил 8 лет заочно за фейки об армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Павел Мунтян в последние годы живет за границей, он связывал уголовное дело в отношении себя с высказывания о Буче
Павел Мунтян
Павел Мунтян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии мультипликатора, создателя сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна (Минюст включил его в реестр иноагентов) по делу о фейках про российскую армию, сообщила пресс-служба столичных судов.

Суд также лишил мультипликатора права администрировать сайты и соцети сроком на три года. 

На Монеточку возбудили уголовное дело
Политика
Елизавета Гырдымова (Монеточка, признана иноагентом)

Мунтян — автор анимационного сериала Mr. Freeman, YouTube-канал которого насчитывает свыше 1,7 млн подписчиков, сооснователь студии Toonbox (участвовала в том числе в создании «Фиксиков»). В последние годы он живет на Кипре. 

В 2023 году Мунтян был включен в реестр иноагентов, Минюст объяснил это тем, что тот выступал против военных действий на Украине и участвовал в сборе средств в поддержку Киева.

В начале 2024-го мультипликатора заочно арестовали по уголовному делу о фейках про армию. Сам он говорил, что причиной стали его посты о событиях в украинской Буче весной 2022 года.

В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Бучи, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки.

Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. В ведомстве подчеркнули, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.

Первые комментарии Павла Дурова после задержания

В США объяснили спешкой крушение первого F-16 на Украине

Песков заявил о необходимости цензуры в военных условиях

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

ЦБ ввёл ограничения на снятие иностранной валюты

Россияне нарастили покупку валюты в 2,5 раза

Первые подробности о кроссовере Chery Tiggo 9 в России

Знарок получил работу в клубе НХЛ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
фейк Вооруженные силы Буча Военная операция на Украине приговор суд
Материалы по теме
Главу камчатского «Яблока» арестовали из-за повторной дискредитации армии
Политика
Основателю алтайской газеты «Листок» дали восемь лет за «фейки» об армии
Политика
Кинолог МВД получила пять лет колонии по делу о фейках про армию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
Создатель сериала Mr.Freeman получил 8 лет заочно за «фейки» про армиюПолитика, 17:41
По данным АИРИС, за лето игорные зоны посетило почти 500 тыс. человекПресс-релиз, 17:41
Подозреваемую в шпионаже на КНР мэра экстрадировали на ФилиппиныПолитика, 17:39
Самолет экстренно сел в Турции из-за сообщения о бомбеОбщество, 17:35
Фонд Ethereum решил возобновить публикацию своих финансовых отчетовКрипто, 17:34
ЦБ повысил официальные курсы доллара США и евроИнвестиции, 17:32
Путин назначил ответственных за борьбу с террористами на Азовском мореПолитика, 17:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава «Росатома» сообщил о покушении на экс-мэра ЭнергодараПолитика, 17:17
Медведев и Собянин проголосовали на выборах в МосгордумуПолитика, 17:12
Минюст признал иноагентами феминистку Маршенкулову и экс-депутата ДумыПолитика, 17:10
В Казахстане запретили вебкамТехнологии и медиа, 17:03
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 16:59
Умер олимпийский чемпион в составе сборной СССР по гандболу РезановСпорт, 16:57
Путин назначил Кириенко главой оргкомитета Национального центра «Россия»Политика, 16:47