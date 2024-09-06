Создатель сериала Mr.Freeman Мунтян получил 8 лет заочно за фейки об армии

Создатель сериала Mr.Freeman получил 8 лет заочно за «фейки» про армию

Павел Мунтян в последние годы живет за границей, он связывал уголовное дело в отношении себя с высказывания о Буче

Павел Мунтян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии мультипликатора, создателя сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна (Минюст включил его в реестр иноагентов) по делу о фейках про российскую армию, сообщила пресс-служба столичных судов.

Суд также лишил мультипликатора права администрировать сайты и соцети сроком на три года.

Мунтян — автор анимационного сериала Mr. Freeman, YouTube-канал которого насчитывает свыше 1,7 млн подписчиков, сооснователь студии Toonbox (участвовала в том числе в создании «Фиксиков»). В последние годы он живет на Кипре.

В 2023 году Мунтян был включен в реестр иноагентов, Минюст объяснил это тем, что тот выступал против военных действий на Украине и участвовал в сборе средств в поддержку Киева.

В начале 2024-го мультипликатора заочно арестовали по уголовному делу о фейках про армию. Сам он говорил, что причиной стали его посты о событиях в украинской Буче весной 2022 года.