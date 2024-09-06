Создатель сериала Mr.Freeman получил 8 лет заочно за «фейки» про армию
Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии мультипликатора, создателя сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна (Минюст включил его в реестр иноагентов) по делу о фейках про российскую армию, сообщила пресс-служба столичных судов.
Суд также лишил мультипликатора права администрировать сайты и соцети сроком на три года.
Мунтян — автор анимационного сериала Mr. Freeman, YouTube-канал которого насчитывает свыше 1,7 млн подписчиков, сооснователь студии Toonbox (участвовала в том числе в создании «Фиксиков»). В последние годы он живет на Кипре.
В 2023 году Мунтян был включен в реестр иноагентов, Минюст объяснил это тем, что тот выступал против военных действий на Украине и участвовал в сборе средств в поддержку Киева.
В начале 2024-го мультипликатора заочно арестовали по уголовному делу о фейках про армию. Сам он говорил, что причиной стали его посты о событиях в украинской Буче весной 2022 года.
В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Бучи, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки.
Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. В ведомстве подчеркнули, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.
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