Журналистку Соколовскую объявили в розыск после ее отъезда в Эстонию

Янина Соколовская (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Украинская журналистка Янина Соколовская уехала в Эстонию, ее объявили в розыск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. На Соколовскую возбуждено уголовное дело по делу о «фейках» про российскую армию.

«Являясь гражданкой Украины, Соколовская Я.Л. обвиняется в совершении тяжкого преступления против общественной безопасности, убыла на территорию Республики Эстония», — говорится в документах.

Следствие считает, что журналистка, находясь на свободе и опасаясь возможного заключения на долгий срок, желает совершить новые преступления. После прибытия на территорию России она может снова скрыться от следствия и суда, предупредили следователи.

53-летней Соколовской вменяют ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение заведомо ложных данных о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти. По этой статье ей грозит до десяти лет заключения с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Следователи полагают, что Соколовская с марта по май 2022 года публиковала посты в своем телеграм-канале, содержащие «ложную информацию» о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. Дело в отношении журналистки возбудили в июле 2023 года.

Соколовская родилась в 1971 году в Киеве. Она работала корреспондентом в украинских филиалах «Известий» и «Коммерсанта», писала материалы для «РИА Новости Украины» и была участницей общественно-политических программ на телеканале «Россия». После начала военной операции журналистка уехала в Европу.