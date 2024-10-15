В России высокое качество жизни, и нельзя верить той информации, которую распространяют об этой стране на Западе, заявил евродепутат от Словакии Любош Блага в своем телеграм-канале.

«Могу подтвердить, что о России распространяется на Западе невероятная ложь. <...> Я ходил по Москве, я видел качественные, шикарные китайские и российские автомобили, видел действительно очень развитую страну. Поэтому, пожалуйста, не верьте этим глупостям», — сказал он.

Политик приехал в Москву по случаю 80-летия МГИМО. Евродепутат поблагодарил Россию за освобождение от фашизма во Второй мировой войне и попросил прощения за русофобию на Западе и «за все воинственные европейские резолюции из Брюсселя».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, в следующем году по случаю 80-летия со дня окончания Второй мировой войны он намерен посетить Москву.

Он также заявлял, что Запад, помогая Украине, ставит себе целью «поставить русских на колени». Премьер известен своей позицией против западной помощи Украине. Например, в июне он говорил, что согласие США и других западных стран на удары полученным ВСУ западным оружием по территории России говорит о желании стран Запада «не мира, а эскалации».

Президент Владимир Путин говорил, что Украина выполняет волю Запада, который воюет с Россией «руками украинцев» и «руками Украины пытается уничтожить Россию». Последнее «абсолютно исключено», отмечал глава государства.