Как Москва встретила первый снег. Видео
В Москве 14 октября выпал первый снег (с утра шел дождь, который постепенно перешел в снегопад), в некоторых районах столицы и Подмосковья наблюдается метель.
По прогнозу Гидрометцентра, дождь с мокрым снегом и температура до –1 градуса ожидаются и в ночь на вторник, 15 октября, а завтра днем потеплеет — до 5–7 градусов выше ноля.
Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб
Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность
Блогера Михаила Литвина арестовали за драку
В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа
Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче
Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву
Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол
В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов