 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Как Москва встретила первый снег. Видео

В Москве прошел первый снегопад

Как Москва встретила первый снег. Видео
Video

В Москве 14 октября выпал первый снег (с утра шел дождь, который постепенно перешел в снегопад), в некоторых районах столицы и Подмосковья наблюдается метель.

По прогнозу Гидрометцентра, дождь с мокрым снегом и температура до –1 градуса ожидаются и в ночь на вторник, 15 октября, а завтра днем потеплеет — до 5–7 градусов выше ноля.

От «Катрины» до «Милтона». Самые разрушительные ураганы США в XXI веке
Общество

Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

Блогера Михаила Литвина арестовали за драку

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Погода первый снег Москва видео
Материалы по теме
Спасатели США уехали из зоны урагана из-за грузовиков с ополченцами
Политика
Разрушение мостов в США связали с изменением климата
Общество
Ученые спрогнозировали переломный момент в ситуации с изменением климата
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 17:35
Алаудинов заявил об освобождении половины занятых ВСУ курских земельПолитика, 18:42
Криптобиржа Uniswap запустит собственную сеть. Что такое UnichainКрипто, 18:41
«Спартак» проведет дерби с «Динамо» в КХЛ без главного тренераСпорт, 18:39
Летевший в Москву самолет сел в Красноярске из-за дебошира на бортуОбщество, 18:36
Россия начала совместные с Пакистаном военные учения «Дружба-2024»Политика, 18:32
Украинского гроссмейстера поймали на жульничестве благодаря уборщицеСпорт, 18:28
Ищет рак, выписывает рецепты и учит языкам: как ИИ «трудится» в КитаеPro, 18:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кадыров рассказал о визите в Саудовскую АравиюПолитика, 18:13
Алиев назвал нереальным предложение Пашиняна по мирному договоруПолитика, 18:12
Сари на бирже: как прошло IPO производителя традиционной одежды в ИндииОтрасли, 18:10
Глава Гагаузии попала под санкции ЕС за «дестабилизацию» в МолдавииПолитика, 18:10
Биткоин преодолел $66 тыс. Что стоит за ростом первой криптовалютыКрипто, 18:05
На форуме «Сделано в России» обсудили методы продвижения нацбрендаОтрасли, 18:02
Первый снегопад в Москве. ФотогалереяОбщество, 17:53 