В Москве прошел первый снегопад

Как Москва встретила первый снег. Видео

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В Москве 14 октября выпал первый снег (с утра шел дождь, который постепенно перешел в снегопад), в некоторых районах столицы и Подмосковья наблюдается метель.

По прогнозу Гидрометцентра, дождь с мокрым снегом и температура до –1 градуса ожидаются и в ночь на вторник, 15 октября, а завтра днем потеплеет — до 5–7 градусов выше ноля.