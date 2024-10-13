КНДР приказала артиллерийским силам на границе готовиться к стрельбе
Северная Корея отдала приказ своим артиллерийским силам на границе с Южной готовиться к стрельбе. передает Yonhap.
Причиной обострения стала отправка южнокорейских беспилотников в сторону Пхеньяна три раза за месяц, отметили в КНДР. Инциденты произошли 3, 9 и 10 октября, с дронов были разбросаны «многочисленные» листовки, направленные против Северной Кореи, сообщал ранее Пхеньян.
МИД КНДР предупреждал, что на это фоне военные страны готовятся «отреагировать на любое развитие ситуации» и при необходимости могут задействовать «все наступательные средства, которые предназначены для разрушения военной структуры Республики Корея и для развертывания на южной границе».
При этом министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявлял, что военные страны не отправляли беспилотники в КНДР.
13 октября сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею об «ужасной катастрофе» в случае повторной отправки беспилотников в КНДР. «Лично я желаю, чтобы такого не произошло». — отметила она.
В ответ южнокорейские военные заявили, что любые попытки Северной Кореи нанести вред приведут к краху режима Ким Чен Ына.
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