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Политика ,  
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КНДР приказала артиллерийским силам на границе готовиться к стрельбе

Северная Корея обвиняет Южную в отправке беспилотников в сторону Пхеньяна и предупредила об «ужасной катастрофе», если новые дроны пересекут границу. Сеул в ответ пригрозил крахом режима Ким Чен Ына
Фото: Jeon Heon-Kyun / Getty Images
Фото: Jeon Heon-Kyun / Getty Images

Северная Корея отдала приказ своим артиллерийским силам на границе с Южной готовиться к стрельбе. передает Yonhap.

Причиной обострения стала отправка южнокорейских беспилотников в сторону Пхеньяна три раза за месяц, отметили в КНДР. Инциденты произошли 3, 9 и 10 октября, с дронов были разбросаны «многочисленные» листовки, направленные против Северной Кореи, сообщал ранее Пхеньян.

МИД КНДР предупреждал, что на это фоне военные страны готовятся «отреагировать на любое развитие ситуации» и при необходимости могут задействовать «все наступательные средства, которые предназначены для разрушения военной структуры Республики Корея и для развертывания на южной границе».

При этом министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявлял, что военные страны не отправляли беспилотники в КНДР.

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Ким Ё Чжон

13 октября сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею об «ужасной катастрофе» в случае повторной отправки беспилотников в КНДР. «Лично я желаю, чтобы такого не произошло». — отметила она.

В ответ южнокорейские военные заявили, что любые попытки Северной Кореи нанести вред приведут к краху режима Ким Чен Ына.

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Северная Корея КНДР Южная Корея
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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