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КНДР выдвинула ультиматум Южной Корее из-за дронов

Северная Корея возмущена запуском Южной Кореей дронов с листовками в Пхеньян и пригрозила ответить на это военными методами. Сеул опроверг, что отправлял такие беспилотники. КНДР до это запускала на юг воздушные шары с мусором
Пхеньян, Северная Корея
Пхеньян, Северная Корея (Фото: Carl Court / Getty Images)

КНДР на фоне распространения южнокорейскими беспилотниками листовок в Пхеньяне пригрозила привести в состояние готовности свои наступательные средства на границе с Южной Кореей, говорится в заявлении северокорейского МИДа, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как утверждают в ведомстве, 3, 9 и 10 октября дроны прилетели в столицу Северной Кореи, с них были разбросаны «многочисленные» листовки, направленные против государства, передает Reuters.

«Министерство обороны, Генштаб, армия на всех уровнях приступили к подготовке, чтобы отреагировать на любое развитие ситуации. В первую очередь в состояние готовности приступить к своему долгу в любой момент перейдут все наступательные средства, которые предназначены для разрушения военной структуры Республики Корея и для развертывания на южной границе», — говорится в заявлении МИД КНДР (цитата по ТАСС).

Пхеньян заявил, что делает это предупреждение в качестве «ультиматума» и требует прекратить «провокацию» со стороны Сеула, поскольку она «может привести к вооруженному конфликту и даже войне между двумя сторонами».

Younhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи передает, что военные страны не отправляли беспилотники в КНДР.

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В последние месяцы Северная Корея неоднократно запускала в сторону Южной воздушные шары с мусором. В них были бумаги, обрывки тканей, бумажные и пластиковые пакеты, окурки и даже навоз. Пхеньян объяснял эти акции тем, что так он отвечает на распространение пропагандистских листовок Сеулом аналогичными методами.

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Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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