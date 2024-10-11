КНДР выдвинула ультиматум Южной Корее из-за дронов
КНДР на фоне распространения южнокорейскими беспилотниками листовок в Пхеньяне пригрозила привести в состояние готовности свои наступательные средства на границе с Южной Кореей, говорится в заявлении северокорейского МИДа, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как утверждают в ведомстве, 3, 9 и 10 октября дроны прилетели в столицу Северной Кореи, с них были разбросаны «многочисленные» листовки, направленные против государства, передает Reuters.
«Министерство обороны, Генштаб, армия на всех уровнях приступили к подготовке, чтобы отреагировать на любое развитие ситуации. В первую очередь в состояние готовности приступить к своему долгу в любой момент перейдут все наступательные средства, которые предназначены для разрушения военной структуры Республики Корея и для развертывания на южной границе», — говорится в заявлении МИД КНДР (цитата по ТАСС).
Пхеньян заявил, что делает это предупреждение в качестве «ультиматума» и требует прекратить «провокацию» со стороны Сеула, поскольку она «может привести к вооруженному конфликту и даже войне между двумя сторонами».
Younhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи передает, что военные страны не отправляли беспилотники в КНДР.
В последние месяцы Северная Корея неоднократно запускала в сторону Южной воздушные шары с мусором. В них были бумаги, обрывки тканей, бумажные и пластиковые пакеты, окурки и даже навоз. Пхеньян объяснял эти акции тем, что так он отвечает на распространение пропагандистских листовок Сеулом аналогичными методами.
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