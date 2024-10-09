В ЕС разъяснили суть нового санкционного режима против России

ЕС намерен обсуждать введение рестрикций против России в рамках нового санкционного режима вместе со своими союзниками, включая кандидатов в члены, заявили РБК в Еврокомиссии.

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Новый санкционный режим ЕС направлен против лиц или организаций, вовлеченных в широкий спектр гибридных действий России против блока, а также его сторонников и союзников. Об этом РБК заявил официальный представитель Еврокомиссии Педро Фонсека Монис.

«[Этот режим] позволяет нам жестко и решительно реагировать на дестабилизирующую деятельность России в отношении ЕС и его государств-членов, а также третьих государств и международных организаций», — добавил представитель ведомства.

8 октября Совет Евросоюза окончательно утвердил новый режим санкций против России за «дестабилизацию». С его помощью блок намерен противостоять таким «гибридным угрозам» как подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов; угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры; иностранное манипулирование информацией; вредоносная кибердеятельность и др.

Отвечая на вопрос РБК, будет ли ЕС согласовывать новые меры против России с третьим странами, Монис заявил, что блок находится в тесном сотрудничестве со своими международными и трансатлантическими партнерами по этому вопросу. «Страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и страны-кандидаты [в члены ЕС] регулярно приглашаются присоединиться к нашим мерам. Санкции ЕС обычно дублируются другими государствами, что серьезно усиливает их воздействие», — добавил представитель ЕК.

Что касается сроков введения новых санкций против России, Монис отметил, что Совет ЕС должен принимать единогласное решение по каждому конкретному случаю. «О любых решениях в рамках нового [санкционного] режима будет объявлено в установленном порядке», — добавил представитель ЕК.

Он также напомнил, что санкции в отношении физических лиц или организаций могут быть введены только при условии соблюдения следующих критериев:

наличие соответствующей правовой основы для применения санкционного режима — он может быть географическим (разработанным для конкретной страны), либо тематическим (гибридные атаки, распространение оружия, нарушения прав человека, терроризм);

наличие достаточных доказательств для обоснования введения рестрикций (поскольку санкции ЕС — это юридическое решение, подпавшие под санкционный режим лица или организации могут обжаловать это решение в суде ЕС);

согласие всех 27 государств-членов ЕС.

Ранее директор центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова заявила РБК, что правовая основа нового санкционного режима ЕС была заложена ранее. «В частности, еще в 2019-м Советом ЕС был введен режим по борьбе с кибератаками. Так что новый механизм закрепляет лишь более широкие основания для введения рестрикций. При этом даже инструментарий остается прежним, то есть заморозка активов, ограничения в передвижении на территории ЕС и т.д.», — отметила политолог.

Европа неоднократно обвинила Россию в подготовке диверсий на объектах региональной критической инфраструктуры. В апреле ЕС также раскрыл схему, по которой некоторые европарламентарии якобы за плату продвигали российскую позицию в СМИ и публичных выступлениях, в том числе относительно конфликта на Украине. Дело получило название Russiagate. Решение разработать новый санкционный режим против России «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом» страны-члены ЕС приняли по итогам саммита в июне.

Российские власти, в свою очередь, неоднократно обвиняли западные страны в гибридной войне против России. В январе 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что гибридная война превратилась в «почти настоящую». Москва считает западные санкции незаконными.