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Военная операция на Украине ,  
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Жители Суджи рассказали следователям о бегстве по полям от дронов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Куряне, проживающие в Судже, рассказали следователям, что им пришлось бежать по полям от беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщил телеканал «360».

«Мы бежали 20 км по полям. Дроны летели над нами», — рассказала одна из местных жительниц. По словам другого курянина, ракеты и беспилотники прилетали в Суджу с 5 августа. Газ и свет дома у мужчины отключили, воды не было три дня.

Позже людей эвакуировали в населенный пункт Белая, а из него увезли в Курск.

Суджа — административный центр Суджанского района, город расположен в 9 км к востоку от границы с Украиной. Население города — около 5 тыс. человек. Через одноименную газоизмерительную станцию идут поставки российского газа в Европу.

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Фото:John Moore / Getty Images

10 октября мэр Суджи Виталий Слащев сообщил, что обстановка в городе «очень напряженная». В разговоре с RT он также опроверг информацию, что город якобы перешел под контроль ВСУ. «Все нормально, все в порядке, все — наше», — сказал он, добавив, что город подвергается сильным обстрелам.

После начала боев между украинской и российской армиями 6 августа в Суджу со стороны Украины неоднократно въезжали иностранные журналисты, не спрашивая разрешения у властей России. ФСБ завела несколько уголовных дел против репортеров.

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