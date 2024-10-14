Володин назвал БРИКС признанным Европой гарантом многополярного мира

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Лидеры европейских стран начали понимать, что БРИКС стал гарантией многополярного мира, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Сербия намерена присоединиться к БРИКС. Такой вариант рассматривается ею как альтернатива Евросоюзу, так как страна не видит в ЕС партнера», — добавил он. По мнению Володина, участников и наблюдателей объединения БРИКС не шантажируют, «им не ставят абсурдных условий по сотрудничеству, не вмешиваются в суверенные дела этих стран в отличие от Евросоюза».

Володин уточнил, что экономика стран, входящих в БРИКС, значительно превышает показатели G7. «Евросоюз стагнирует: в Германии, Австрии, Финляндии, Эстонии сокращается ВВП, промышленность несет значительные убытки», — написал спикер Госдумы. Он привел статистику, согласно которой БРИКС объединяет десять стран и 45% мирового населения. Еще более 30 государств, отметил он, хотят стать участниками союза.

«За БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, — будущее», — заключил Володин.

В БРИКС на текущий момент входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последнее расширение произошло 1 января 2024 года. Также к БРИКС собиралась присоединиться Аргентина, но в последний момент она отменила свое решение. В августе заявку на вступление в объединение подал Азербайджан. Также подали заявки Алжир и Казахстан.

13 октября вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что БРИКС стал привлекателен для его страны. Он заверил, что Сербия примет участие в будущем саммите организации в Казани, который пройдет 22–24 октября.

В сентябре Вулин сказал, что его страна не будет присоединяться к Евросоюзу, если условием для этого станут признание независимости самопровозглашенной республики Косово, участие в конфликте с Россией и Китаем или обязательство разрешить однополые браки (Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его).

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, а спустя три года получила статус кандидата.