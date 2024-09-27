Росгвардия обнаружила в ЛНР крупный схрон украинской армии
Спецназ Росгвардии обнаружил схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами на окраине населенного пункта в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.
«Строения находятся вдали от населенного пункта. <...> Для разведки применили квадрокоптер. Оператор БПЛА все осмотрел, затем пошла поисковая группа», — рассказал офицер спецназа Росгвардии.
Внутри спецназ нашел боеприпасы к стрелковому оружию, ручные гранаты и выстрел к ручному противотанковому гранатомету. При дальнейшем осмотре сотрудники ведомства обнаружили хозпостройку, где находилась вторая часть оружия.
Всего в двух помещения хранили:
- более 10 тыс. патронов к стрелковому оружию;
- автомат Калашникова АК-74;
- два гладкоствольных ружья;
- 45 гранат различной модификации;
- 33 гранаты к подствольному гранатомету ВОГ-25;
- 2 кг тротила в шашках и 2 кг пластичного взрывчатого вещества и др.
Группа разминирования обезвредила схрон, саперы осмотрели территорию и оружие на предмет обнаружения мин-ловушек. Непригодные для использования боеприпасы уничтожили на месте.
В июле сотрудники ФСБ нашли в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным вооружением и боеприпасами. В тайнике хранили два гранатомета: Socrat шведского производства и M72A6 американского производства, а также 29 выстрелов ПГ-9. Помимо этого сотрудники ведомства обнаружили смеси веществ, которые входят в один из списков Организации по запрещению химического оружия.
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