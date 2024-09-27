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Военная операция на Украине ,  
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Росгвардия обнаружила в ЛНР крупный схрон украинской армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: пресс-служба Росгвардии
Фото: пресс-служба Росгвардии

Спецназ Росгвардии обнаружил схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами на окраине населенного пункта в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.

«Строения находятся вдали от населенного пункта. <...> Для разведки применили квадрокоптер. Оператор БПЛА все осмотрел, затем пошла поисковая группа», — рассказал офицер спецназа Росгвардии.

Внутри спецназ нашел боеприпасы к стрелковому оружию, ручные гранаты и выстрел к ручному противотанковому гранатомету. При дальнейшем осмотре сотрудники ведомства обнаружили хозпостройку, где находилась вторая часть оружия.

Всего в двух помещения хранили:

  • более 10 тыс. патронов к стрелковому оружию;
  • автомат Калашникова АК-74;
  • два гладкоствольных ружья;
  • 45 гранат различной модификации;
  • 33 гранаты к подствольному гранатомету ВОГ-25;
  • 2 кг тротила в шашках и 2 кг пластичного взрывчатого вещества и др.

Группа разминирования обезвредила схрон, саперы осмотрели территорию и оружие на предмет обнаружения мин-ловушек. Непригодные для использования боеприпасы уничтожили на месте.

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Фото:TRO_DPR / Telegram

В июле сотрудники ФСБ нашли в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным вооружением и боеприпасами. В тайнике хранили два гранатомета: Socrat шведского производства и M72A6 американского производства, а также 29 выстрелов ПГ-9. Помимо этого сотрудники ведомства обнаружили смеси веществ, которые входят в один из списков Организации по запрещению химического оружия.

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ФСБ Росгвардия ЛНР Военная операция на Украине ВСУ
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