Росгвардия обнаружила в ЛНР крупный схрон украинской армии

Фото: пресс-служба Росгвардии

Спецназ Росгвардии обнаружил схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами на окраине населенного пункта в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.

«Строения находятся вдали от населенного пункта. <...> Для разведки применили квадрокоптер. Оператор БПЛА все осмотрел, затем пошла поисковая группа», — рассказал офицер спецназа Росгвардии.

Внутри спецназ нашел боеприпасы к стрелковому оружию, ручные гранаты и выстрел к ручному противотанковому гранатомету. При дальнейшем осмотре сотрудники ведомства обнаружили хозпостройку, где находилась вторая часть оружия.

Всего в двух помещения хранили:

более 10 тыс. патронов к стрелковому оружию;

автомат Калашникова АК-74;

два гладкоствольных ружья;

45 гранат различной модификации;

33 гранаты к подствольному гранатомету ВОГ-25;

2 кг тротила в шашках и 2 кг пластичного взрывчатого вещества и др.

Группа разминирования обезвредила схрон, саперы осмотрели территорию и оружие на предмет обнаружения мин-ловушек. Непригодные для использования боеприпасы уничтожили на месте.

В июле сотрудники ФСБ нашли в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным вооружением и боеприпасами. В тайнике хранили два гранатомета: Socrat шведского производства и M72A6 американского производства, а также 29 выстрелов ПГ-9. Помимо этого сотрудники ведомства обнаружили смеси веществ, которые входят в один из списков Организации по запрещению химического оружия.