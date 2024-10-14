В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Вооруженного мужчину задержали у места митинга Трампа при предъявлении поддельного пропуска. Это, вероятно, уже третий случай за предвыборную кампанию, когда Трампа пытались убить

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

В Калифорнии недалеко от места проведения митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа задержали вооруженного человека на черном внедорожнике, сообщает пресс-служба местного шерифа Чада Бьянко.

Инцидент произошел 12 октября около 17:00 по местному времени. Мужчину задержали у контрольно-пропускного пункта. Им оказался 49-летний житель Лас-Вегаса по имении Вэм Миллер.

У него обнаружили дробовик и заряженный пистолет. За незаконное хранение оружия его поместили под стражу. В правоохранительных органах уточнили, что произошедшее никак не повлияло на безопасность Трампа и других участников мероприятия.

«Мы, возможно, предотвратили еще одно покушение», — заявил Бьянко. Как рассказал шериф, Миллер — член антиправительственной группировки. Предотвратить убийство политика удалось благодаря тому, что мужчина предъявил на КПП поддельный пропуск для VIP-персон, что сразу вызвало подозрения.

В ходе предвыборной кампании Трамп уже пережил одно покушение на него, попытку второго предотвратили агенты службы безопасности. Первый случай произошел 13 июля на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Покушение совершил 20-летний стрелок Томас Мэттью Крукс, его ликвидировали на месте. Трамп получил ранение в ухо.

Спустя два месяца, 15 сентября, у территории гольф-клуба во Флориде, где играл кандидат на пост главы США, задержали вооруженного американца Райана Уэсли Раута. В засаде он провел 12 часов.

В связи с произошедшим действующий президент США Джо Байден попросил охранять Трампа, чтобы тот мог безопасно продолжить предвыборную кампанию.