В Харькове сотрудники ТЦК пытались задержать 16-летнего подростка
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Харькове пытались задержать 16-летнего подростка, за него вступились прохожие, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на местные телеграм-каналы.
«В Харькове ТЦК задержали 16-летнего парня, однако вмешались прохожие и отбили его», — говорится в публикации.
О произошедшем также сообщает агентство «Униан».
В конце сентября в Киеве военкомы остановили англоговорящего мужчину, который представился гражданином США. Мужчину отпустили, когда он назвал себя американцем.
Накануне по стране также прошли мобилизационные рейды сотрудников ТЦК — в стриптиз-клубах, ресторанах и спортзалах. По информации львовской газеты «Высокий замок», облавы устроили во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и других городах Украины.
После начала спецоперации украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию. В апреле 2024 года ее ужесточили — с 27 до 25 лет снизили призывной возраст, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате и носить с собой военный билет.
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