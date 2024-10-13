 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Харькове сотрудники ТЦК пытались задержать 16-летнего подростка

Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Харькове пытались задержать 16-летнего подростка, за него вступились прохожие, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на местные телеграм-каналы.

«В Харькове ТЦК задержали 16-летнего парня, однако вмешались прохожие и отбили его», — говорится в публикации.

О произошедшем также сообщает агентство «Униан».

В Киеве сотрудники ТЦК попытались мобилизовать американца
Политика
Фото:hurricanehank / Shutterstock

В конце сентября в Киеве военкомы остановили англоговорящего мужчину, который представился гражданином США. Мужчину отпустили, когда он назвал себя американцем.

Накануне по стране также прошли мобилизационные рейды сотрудников ТЦК — в стриптиз-клубах, ресторанах и спортзалах. По информации львовской газеты «Высокий замок», облавы устроили во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и других городах Украины.

После начала спецоперации украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию. В апреле 2024 года ее ужесточили — с 27 до 25 лет снизили призывной возраст, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате и носить с собой военный билет.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Харьков военком подросток мобилизация
Материалы по теме
В Киеве сотрудники ТЦК попытались мобилизовать американца
Политика
В стриптиз-клубах и спортзалах на Украине прошли мобилизационные рейды
Политика
В Черкассах военкомы устроили облаву на концерте комика
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
В Москве 2 человека пострадали при наезде автобуса на решетку канализацииОбщество, 19:42
США решили разместить в Израиле противоракетный комплекс THAADПолитика, 19:38
Власти Ленобласти сообщили о 23 пострадавших на съемках «Василия Теркина»Общество, 19:33
Глушенков фразой «кто на что учился» объяснил высокие зарплаты в футболеСпорт, 19:17
В Харькове сотрудники ТЦК пытались задержать 16-летнего подросткаПолитика, 19:12
Вице-премьер Сербии назвал БРИКС «реальной альтернативой ЕС»Политика, 19:05
Над Курской областью сбили украинскую ракетуПолитика, 18:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генконструктор назвал число запусков для создания орбитальной станцииТехнологии и медиа, 18:32
Столтенберг посчитал возможным участие «врагов» в Мюнхенской конференцииПолитика, 18:26
Сестра Ким Чен Ына предупредила Южную Корею об «ужасной катастрофе»Политика, 18:00
Черчесов проиграл третий матч подряд во главе сборной КазахстанаСпорт, 17:59
Пушилин заявил, что часть инфраструктуры Торецка утрачена безвозвратноПолитика, 17:56
Сборная Испании потеряла Ламина Ямаля из-за проблем с мышцейСпорт, 17:56
Децентрализация и фокус на СБП: как развивается рынок интернет-платежейТренды, 17:55