На Украине уклонист установил растяжку с гранатой у дома сотрудницы ТЦК
В Полтаве мужчина, который уклонялся от мобилизации, установил растяжку с гранатой Ф-1 возле дома сотрудницы территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Растяжку с гранатой возле калитки своего дома женщина обнаружила утром, когда шла на работу», — рассказал источник.
По словам собеседника, следователи узнали, что растяжку поставил местный житель, который уклоняется от мобилизации и ранее уже угрожал сотруднице ТЦК, что «забросает ее гранатами».
На мужчину завели уголовное дело о покушении на сотрудника правоохранительных органов. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет.
Всеобщую мобилизацию на Украине объявили с 24 февраля 2022 года. В середине мая 2024 года ее ужесточили, в частности, снизили минимальный призывной возраст с 27 до 25 лет. Верхний порог — 60 лет. После ужесточения мобилизации темпы призыва выросли.
В мае сотрудники ТЦК передали в Нацполицию Украины сведения о 94,5 тыс. уклонистов от явки, а более 20 тыс. из этого числа нашли и передали военкоматам.
Летом на Украине ввели режим «воюй или работай». Он предполагает, что мужчина либо идет служить в армию, либо обеспечивает военнослужащих. Таким образом планировалось вывести рынок труда из тени и обеспечить финансирование украинской армии.
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