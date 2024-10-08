Что альпинисты рассказывали о роковом походе, закончившемся их гибелью

Душейко возглавлял экспедицию. Сперва в нее должны были войти 15 человек, но позже несколько из них отказались от восхождения. Дхаулагири — самая высокая гора в границах Непала

При восхождении на гору Дхаулагири в Непале погиб кандидат в мастера спорта по альпинизму, обладатель звания «Снежный барс» Александр Душейко, сообщает The Himalayan Times со ссылкой на компанию Heli Everest, которая проводила спасательную операцию.

Александр Душейко при восхождении на гору Дхаулагири в Непале (Фото: rossia / VK) Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Предполагаемое место гибели альпинистов (Фото: annapiunova / VK)

Душейко возглавил экспедицию. 23 сентября на своей странице в «ВКонтакте» он написал, что у него и группы других альпинистов закончился второй акклиматизационный выход на Дхаулагири. «Залезли и промаркировали маршрут до 7238 м», — отметил он, уточнив, что альпинисты поставили третий штурмовой лагерь. Затем группа спустилась во второй лагерь на высоте 6700 м.

«Прогноз погоды на ближайшие десять дней не радует, еле успели свалить с горы, за все время было только два нормальных солнечных дня и парочка с переменной облачностью», — добавил Душейко. Он написал, что в экспедиции остаются девять участников из 15, «но зато одни профессионалы и очень сильные высотники, больше половины — «Снежные барсы».

Это последняя публикация, которую сделал альпинист. Он вышел на связь приблизительно в 16 часов мск 7 октября, после чего пропал.

Титулом «Снежный барс» награждаются альпинисты, выполнившие восхождение на пять высочайших вершин-семитысячников, расположенных на территории бывшего СССР: пик Победы (7439 м), пик Хан-Тенгри (7010 м), пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма, 7495 м), пик Ленина (с 2006 года пик Абу Али ибн Сины со стороны Таджикистана, 7134 м) и пик Корженевской (7105 м). Дхаулагири — самая высокая гора в границах Непала, ее высота — 8167 м. Это седьмой по высоте восьмитысячник мира.

Экспедиция стартовала 6 сентября. Душейко сообщал, что участники получили все необходимые документы, разрешения и продовольствие.

Помимо Душейко, погибшими числятся Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Из высотного лагеря экспедиция вышла утром 6 октября. Тела нашли на высоте 7,1 км. Предполагается, что они упали с высоты 7,6 км. Погибшие сорвались все вместе, рассказала представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова.

Как написал блог «Мои Гималаи» о походе Душейко и других альпинистов из его группы, Дхаулагири была предпоследним «непокоренным» восьмитысячником для спортсменов. Первое восхождение на гору совершили 13 мая 1960 года члены швейцарско-австрийской команды под руководством Макса Эйзелина.