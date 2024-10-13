Times of Israel узнала, что США обсуждают передачу Израилю ПРО THAAD
Белый дом рассматривает возможность передачи Израилю комплексов противоракетной обороны (ПРО) THAAD, однако решение еще не принято, пишет The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника.
Ранее издание Ynet и израильский «12 канал» сообщили, что США разместят в Израиле системы THAAD в рамках подготовки к возможной атаке Ирана.
В октябре прошлого года, после того, как ХАМАС напал на Израиль, а тот в ответ объявил войну и начал наземную операцию в секторе Газа, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты развернут на Ближнем Востоке батарею THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.
По данным на апрель, армия США имеет семь батарей THAAD, отмечает The Times of Israel. Каждая из них состоит из шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, специального оборудования, а для эксплуатации системы требуется 95 военнослужащих. THAAD может поражать цели на расстоянии 150-200 км.
Вечером 1 октября Иран совершил массовый ракетный обстрел территории Израиля, объяснив его гибелью лидеров проиранских группировок ХАМАС и «Хезболлы» в результате израильских авиаударов. ЦАХАЛ сообщила, что сбила почти все воздушные цели, но были и попадания.
Власти Израиля пообещали ответить Ирану. Военное командование предупредило, что израильские действия будут «смертоносными, точными и особенно неожиданными» настолько, что Тегеран «не поймет, что с ним случилось и как».
«Как иранцы отреагируют на атаку — большой вопрос, мы принимаем во внимание возможность того, что они пойдут ва-банк, и начнется совсем другая игра», — рассказывал Axios израильский источник.
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