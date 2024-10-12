Эрдоган призвал Россию и Иран принять меры по защите Сирии от Израиля
Россия и Иран должны помочь Сирии избежать обострения конфликта с Израилем, заявил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган на пресс-конференции, его слова передает телеканал Haberturk.
«Крайне важно, чтобы Россия, Иран и сама Сирия приняли более эффективные меры против этой ситуации, которая представляет наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии», — сказал турецкий лидер.
«Сегодня эффективное использование дипломатических каналов может предотвратить эскалацию конфликта», — добавил Эрдоган.
Израиль регулярно атакует Сирию. 8 октября израильские военные ударили по жилому дому в Дамаске, в результате погибли семь человек, включая женщин и детей, еще 11 пострадали. Al Hadath писал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала здание, которое часто посещают лидеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанской шиитской группировки «Хезболла».
Кремль осуждает удары израильской армии по Сирии.
Сирия граничит с Израилем и Ливаном на юго-западе, на севере проходит граница страны с Турцией. ЦАХАЛ в ночь на 1 октября начала наземную операцию в приграничных районах Ливана.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов