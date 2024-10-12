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Политика ,  
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Эрдоган призвал Россию и Иран принять меры по защите Сирии от Израиля

Россия и Иран должны помочь Сирии избежать обострения конфликта с Израилем, заявил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган на пресс-конференции, его слова передает телеканал Haberturk.

«Крайне важно, чтобы Россия, Иран и сама Сирия приняли более эффективные меры против этой ситуации, которая представляет наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии», — сказал турецкий лидер.

«Сегодня эффективное использование дипломатических каналов может предотвратить эскалацию конфликта», — добавил Эрдоган.

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Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Израиль регулярно атакует Сирию. 8 октября израильские военные ударили по жилому дому в Дамаске, в результате погибли семь человек, включая женщин и детей, еще 11 пострадали. Al Hadath писал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала здание, которое часто посещают лидеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанской шиитской группировки «Хезболла».

Кремль осуждает удары израильской армии по Сирии.

Сирия граничит с Израилем и Ливаном на юго-западе, на севере проходит граница страны с Турцией. ЦАХАЛ в ночь на 1 октября начала наземную операцию в приграничных районах Ливана.

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Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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