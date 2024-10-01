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Операция Израиля в Ливане ,  
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Песков заявил о «губительной напряженности» из-за взрывов в Дамаске

Песков: Россия осуждает удары Израиля по Сирии
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Фото: Gil Eliyahu / Reuters
Фото: Gil Eliyahu / Reuters

Россия осуждает удары Израиля по Сирии на фоне операции в Ливане и обеспокоена расширением географии боевых действий в регионе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК.

«Это все ведет к дальнейшей дестабилизации региона и к нагнетанию напряженности. Напряженность эта чрезвычайно губительна для всего региона и для прилегающего к этому региону пространства», — сказал Песков.

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Так он ответил на вопрос об оценке Кремлем рисков для политического руководства Сирии после взрывов, прогремевших в Дамаске. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия находится «в постоянном контакте <...> с сирийскими друзьями».

В ночь на 1 октября несколько взрывов прогремели в окрестностях сирийского Дамаска. Они были слышны в районах вблизи пригорода и двух деревень рядом с городом. Как сообщило информагентство SANA со ссылкой на сирийскую армию, обстрел вела израильская армия.

По данным канала SyriaTV, сообщения о взрывах приходили на фоне военной операции Израиля в Ливане. Перед этим Армия обороны страны (ЦАХАЛ) объявила о начале проведения «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» на объекты «Хезболлы» на границе с южным Ливаном.

Теги
Дамаск Сирия Ливан Дмитрий Песков Израиль взрыв
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