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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ООН ответили на идею Израиля расформировать БАПОР

Замгенсека ООН призвал остановить попытки вытеснить БАПОР из Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Попытки вытеснить Ближневосточное агентство ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа (БАПОР) должны прекратиться, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Израиль предложил ООН распустить БАПОР и создать новую структуру, которая будет выполнять его функции. Агентство в ответ заявило, что не участвовало в переговорах о своем будущем существовании.

«Попытки вытеснить БАПОР должны прекратиться. БАПОР — это основа гуманитарных операций в Газе», — написал Гриффитс в Х. По его словам, ни у одного другого агентства нет подобного «охвата, опыта и доверия со стороны общества», которые требуются для этой работы, поэтому их попытки выполнить ту же работу «обречены на провал».

Guardian узнала об идее Израиля о роспуске Ближневосточного агентства ООН
Политика
Фото:Mohammed Salem / Reuters

Израиль неоднократно обвинял БАПОР в сотрудничестве с движением ХАМАС. В частности, в феврале 2024 года израильская армия заявила, что обнаружила дата-центр ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе. Агентство сообщило, что узнало об этом из СМИ и уточнило, что покинуло свою штаб-квартиру еще 12 октября, после чего комплекс не использовался организацией.

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Теги
ООН Израиль БАПОР
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