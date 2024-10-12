 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Феодосии большинство эвакуированных из-за пожара вернулись домой

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Мария Малашенко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Мария Малашенко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Мария Малашенко / ТАСС

Большинство эвакуированных после пожара на нефтебазе в Феодосии жителей вернулись домой, сообщил в телеграм-канале глава администрации города Игорь Ткаченко.

Ранее мэр рассказал, что из опасной зоны на фоне ЧП уехали более 1,1 тыс. человек.

«К 20 часам вечера в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек — жители микрорайона Северный и ул. Геологической», — написал Ткаченко.

С утра 12 октября в домах района Ближние Камыши началась оценки нанесенного возгоранием ущерба, добавил он.

По словам главы города, режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Феодосии пока не сняли. Ограничения на движение по дорогам по периметру нефтяного терминала сохраняются. Работа по ликвидации последствий пожара продолжается, подчеркнул Ткаченко.

Глава Феодосии заявил о стабилизации ситуации с пожаром на нефтебазе
Общество

В Феодосии находится АО «Морской нефтяной терминал». По данным правительства Крыма, это крупнейшая в республике компания по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Объем резервуарного парка составляет 258 тыс. куб. м. По итогам 2023 года выручка составила 911,19 млн руб., убыток — 200,66 млн руб.

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 7 октября, его площадь достигла 1 тыс. кв. м. Повреждения получили автомобили и частные здания, многоквартирные дома не пострадали.

Через три дня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на горящей нефтебазе «произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов». Аксенов отметил, что держит ситуацию на личном контроле и получает доклады с места происшествия каждые полчаса.

Накануне, 11 октября, Ткаченко опроверг факельное горение на терминале. По словам мэра, ситуация на месте ЧП стабилизировалась.

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Какую иномарку и как заказать из-за границы

Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Феодосия Крым нефтяной терминал пожар
Материалы по теме
В Феодосии потушили четыре цистерны на нефтебазе
Политика
Глава Феодосии заявил о стабилизации ситуации с пожаром на нефтебазе
Общество
Аксенов сообщил о выбросе горючих материалов на нефтебазе в Феодосии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Гинцбург рассказал об успехах в разработке вакцины от ракаОбщество, 13:06
В Минобороны заявили об ударе по объектам энергоинфраструктуры УкраиныПолитика, 12:52
NYT рассказала о применении ВСУ «дронов-драконов» в боях под ПокровскомПолитика, 12:38
Нацбанк Украины назвал срок появления «дерусифицированных» копеекФинансы, 12:31
Сто лет — $100 млрд: что нужно знать о конгломерате Hinduja GroupОтрасли, 12:29
«Согласие» — о том, почему в страховании человек важнее ботаОтрасли, 12:22
В Феодосии большинство эвакуированных из-за пожара вернулись домойОбщество, 12:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Воронежский губернатор сообщил о гибели депутата и бизнесмена ГапоненкоОбщество, 12:00
«Мы напивались водкой и орали «Эй, ухнем». Что Джонсон рассказал о РоссииПолитика, 12:00
Премьер Японии напомнил о бомбардировках США ХиросимыПолитика, 11:53
В Башкирии мужчина случайно застрелил своего отца на охотеОбщество, 11:44
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»Общество, 11:43
Ограбление поезда в Чикаго попало на видеоОбщество, 11:34
Выход за рамки: как малый бизнес преодолевает барьеры при масштабированииНациональные проекты, 11:19