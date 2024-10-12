В Феодосии большинство эвакуированных из-за пожара вернулись домой

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Мария Малашенко / ТАСС

Большинство эвакуированных после пожара на нефтебазе в Феодосии жителей вернулись домой, сообщил в телеграм-канале глава администрации города Игорь Ткаченко.

Ранее мэр рассказал, что из опасной зоны на фоне ЧП уехали более 1,1 тыс. человек.

«К 20 часам вечера в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек — жители микрорайона Северный и ул. Геологической», — написал Ткаченко.

С утра 12 октября в домах района Ближние Камыши началась оценки нанесенного возгоранием ущерба, добавил он.

По словам главы города, режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Феодосии пока не сняли. Ограничения на движение по дорогам по периметру нефтяного терминала сохраняются. Работа по ликвидации последствий пожара продолжается, подчеркнул Ткаченко.

В Феодосии находится АО «Морской нефтяной терминал». По данным правительства Крыма, это крупнейшая в республике компания по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Объем резервуарного парка составляет 258 тыс. куб. м. По итогам 2023 года выручка составила 911,19 млн руб., убыток — 200,66 млн руб.

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 7 октября, его площадь достигла 1 тыс. кв. м. Повреждения получили автомобили и частные здания, многоквартирные дома не пострадали.

Через три дня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на горящей нефтебазе «произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов». Аксенов отметил, что держит ситуацию на личном контроле и получает доклады с места происшествия каждые полчаса.

Накануне, 11 октября, Ткаченко опроверг факельное горение на терминале. По словам мэра, ситуация на месте ЧП стабилизировалась.