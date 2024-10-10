Аксенов сообщил о выбросе горючих материалов на нефтебазе в Феодосии
На горящей нефтебазе в Феодосии «произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов», сообщил губернатор Сергей Аксенов.
«Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители. Держу ситуацию на личном контроле, каждые полчаса получаю доклады с места происшествия по видеосвязи. На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС», — рассказал он.
Пожар на нефтебазе начался в ночь на 7 октября, когда над Крымом были сбиты 12 беспилотников. Жертв и пострадавших не было. В тот же день площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 1 тыс. кв. м, в Феодосии ввели режим техногенной ЧС.
8 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии сформирована «группировка сил из профильных ведомств». Он пообещал, что жители получат компенсации по потере имущества в полном объеме.
К 9 октября из опасной зоны были эвакуированы 1129 человек, были открыты несколько пунктов временного размещения.
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