Глава Феодосии заявил о стабилизации ситуации с пожаром на нефтебазе

Факельное горение на нефтяном терминале в Феодосии отсутствует, ликвидация возгорания продолжается, сообщил Игорь Ткаченко. Пожар произошел в ночь на 7 октября, жертв и пострадавших нет

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На территории нефтяного терминала в Феодосии отсутствует факельное горение, ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем, заявил глава города Игорь Ткаченко.

«Оперативные службы и наши муниципальные предприятия продолжают работу по ликвидации последствий возгорания. Работа будет продолжена до полной ликвидации», — написал он в телеграм-канале.

Ограничение доступа к улице Геологической, части улицы Федько и Керченского шоссе осталось в силе.

Ткаченко добавил, что Роспотребнадзор не зафиксировал превышений предельно допустимых концентраций в воздухе. Он также предупредил об изменении сроков заполнения чистой водой магистрального водовода Ближние Камыши — Береговое — Приморский и резервуаров «по объективным причинам», восстановление подачи воды ожидается в течение дня.

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 7 октября, его площадь достигала 1 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших не было. В Феодосии действует режим техногенной ЧС, эвакуировано более 1,1 тыс. человек. Повреждения получили автомобили и частные здания, многоквартирные дома не пострадали, утверждал Ткаченко.

В Феодосии находится АО «Морской нефтяной терминал». Правительство Крыма называло его крупнейшим на полуострове предприятием по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении 12 беспилотников над Крымом в ночь на 7 октября.