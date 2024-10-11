 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Власти предложили новое упрощение получения российского ВНЖ

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Минэкономразвития разработало законопроект, который еще больше упрощает получение российского вида на жительство (ВНЖ), сообщает Forbes со ссылкой на министерство.

Минэк предлагает предоставить такую возможность иностранцам, которые отучились в российских вузах, техникумах и колледжах. При этом выпускники должны после этого устроиться по профессии и проработать в России не менее полугода. Кроме этого работодатели будут также начислять им страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования.

В министерстве полагают, что это поможет улучшить «качество миграционного потока».

По данным Forbes, документ опубликуют в ближайшее время для общественных обсуждений на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Володин предложил увеличить срок проживания в браке для получения ВНЖ
Политика
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В конце сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин внес поправки в нижнюю палату парламента, согласно которым для получения вида на жительство предлагается увеличить срок проживания в браке с гражданином России до трех лет.

Поправки касаются законопроекта, который призван лишить иностранцев возможности получать миграционный статус и легализоваться в России через фиктивные браки. Ранее предлагалось установить минимальный срок в два года.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 10 апреля.

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Какую иномарку и как заказать из-за границы

Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минэкономразвития ВНЖ иностранцы
Материалы по теме
Володин предложил увеличить срок проживания в браке для получения ВНЖ
Политика
МВД назвало число аннулированных ВНЖ мигрантов из-за фиктивных браков
Общество
Рособрнадзор вновь предупредил семь вузов насчет экзаменов для мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 17:26
В Таджикистане обеспокоились нарушением прав своих граждан в РоссииПолитика, 23:04
Байден попросил охранять Трампа, как действующего президентаПолитика, 22:54
Ученые рассказали о комете, которая не вернется 80 тыс. летОбщество, 22:54
В Ингушетии расстреляли машину с полицейскимиОбщество, 22:43
Власти предложили новое упрощение получения российского ВНЖОбщество, 22:05
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на КадыроваПолитика, 21:41
Суд арестовал счета экс-мэра Сочи КопайгородскогоОбщество, 21:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Немецкий спецназ отправят охранять подводную инфраструктуру на БалтикеПолитика, 21:23
В Федерации футбола Казахстана рассказали о карт-бланше для ЧерчесоваСпорт, 21:23
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручкиБизнес, 21:18
Между инфляцией и диетологом: как выживает фастфуд в Индии21:09
На Украине обеспокоились массовым оттоком старшеклассников из страныПолитика, 20:58
Хакеры заставили роботов-пылесосов в США материться на владельцевТехнологии и медиа, 20:47
Девять человек получили осколочные ранения при обстреле ШебекиноПолитика, 20:41