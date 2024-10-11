Власти предложили новое упрощение получения российского ВНЖ
Минэкономразвития разработало законопроект, который еще больше упрощает получение российского вида на жительство (ВНЖ), сообщает Forbes со ссылкой на министерство.
Минэк предлагает предоставить такую возможность иностранцам, которые отучились в российских вузах, техникумах и колледжах. При этом выпускники должны после этого устроиться по профессии и проработать в России не менее полугода. Кроме этого работодатели будут также начислять им страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования.
В министерстве полагают, что это поможет улучшить «качество миграционного потока».
По данным Forbes, документ опубликуют в ближайшее время для общественных обсуждений на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В конце сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин внес поправки в нижнюю палату парламента, согласно которым для получения вида на жительство предлагается увеличить срок проживания в браке с гражданином России до трех лет.
Поправки касаются законопроекта, который призван лишить иностранцев возможности получать миграционный статус и легализоваться в России через фиктивные браки. Ранее предлагалось установить минимальный срок в два года.
Госдума приняла законопроект в первом чтении 10 апреля.
Иран пригрозил Саудовской Аравии войной
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Какую иномарку и как заказать из-за границы
Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов