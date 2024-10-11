Власти предложили новое упрощение получения российского ВНЖ

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Минэкономразвития разработало законопроект, который еще больше упрощает получение российского вида на жительство (ВНЖ), сообщает Forbes со ссылкой на министерство.

Минэк предлагает предоставить такую возможность иностранцам, которые отучились в российских вузах, техникумах и колледжах. При этом выпускники должны после этого устроиться по профессии и проработать в России не менее полугода. Кроме этого работодатели будут также начислять им страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования.

В министерстве полагают, что это поможет улучшить «качество миграционного потока».

По данным Forbes, документ опубликуют в ближайшее время для общественных обсуждений на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В конце сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин внес поправки в нижнюю палату парламента, согласно которым для получения вида на жительство предлагается увеличить срок проживания в браке с гражданином России до трех лет.

Поправки касаются законопроекта, который призван лишить иностранцев возможности получать миграционный статус и легализоваться в России через фиктивные браки. Ранее предлагалось установить минимальный срок в два года.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 10 апреля.