В Феодосии потушили четыре цистерны на нефтебазе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Горение внутри четырех резервуаров на нефтебазе в Феодосии полностью потушено, общая площадь пожара уменьшилась на 300 кв. м — до 2,5 тыс., сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пространство вокруг резервуаров по-прежнему горит.

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 7 октября, его площадь достигла 1 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших не было. В Феодосии действует режим техногенной ЧС, эвакуированы более 1,1 тыс. человек. Повреждения получили автомобили и частные здания, многоквартирные дома не пострадали.

В Феодосии находится АО «Морской нефтяной терминал». Правительство Крыма назвало его крупнейшим на полуострове предприятием по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.

10 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на горящей нефтебазе «произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов». Он отметил, что держит ситуацию на личном контроле и получает доклады с места происшествия каждые полчаса.

Утром 11 октября мэр Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что на территории терминала отсутствует факельное горение, ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем. Он уточнил, что оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий пожара.