Власти заявили о продолжении ликвидации последствий пожара в Феодосии

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Ликвидация последствий пожара на нефтебазе в крымской Феодосии продолжается, заявил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем телеграм-канале.

По его словам, в городе начали работать в очном режиме школы № 9 и 12, в которых раньше были развернуты сборно-эвакуационные пункты. Ткаченко уточнил, что всего за время действия режима техногенной чрезвычайной ситуации были эвакуированы 1137 человек, в пунктах временного размещения продолжают оставаться 129 человек.

Глава администрации добавил, что в городе до сих пор ограничен доступ к улице Геологическая, также действуют частичные ограничения для улицы Федько и Керченского шоссе.

По данным Ткаченко, многоквартирные дома не пострадали, в основном были повреждены автомобили и частные строения. В Феодосии работает комиссия по оценке нанесенного ущерба.

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 7 октября. Жертв и пострадавших не было. В тот же день площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 1 тыс. кв. м, в Феодосии ввели режим техногенной ЧС.

8 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии сформирована «группировка сил из профильных ведомств». Он пообещал, что жители получат компенсации по потере имущества в полном объеме.

На следующий день министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко заявил, что за прошедшие сутки новых очагов возгорания в районе ЧС не появилось, и отметил, что усилия ликвидаторов ЧС направлены не только на тушение очагов возгорания, но и на охлаждение соседних резервуаров.

«Сил и средств для успешной локализации очагов пожара достаточно. Благоприятные погодные условия также нам на руку. Угрозы населению, жителям города Феодосии и близлежащих населенных пунктов нет», — заявил министр ЧС.