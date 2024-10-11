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Выборы президента США ,  
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Путин не поздравит победителя на выборах президента США

Песков: Путин не будет поздравлять победителя на выборах президента США
Сюжет
Выборы президента США
Фото: Bill Pugliano / Getty Images
Фото: Bill Pugliano / Getty Images

Президент России Владимир Путин не поздравит победителя на выборах президента США, вне зависимости от того, кто выиграет, сообщил телеграм-каналу Shot пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это крайне недружественное государство», — сказал Песков. На вопрос о том, будут ли российские власти поздравлять победителя, пресс-секретарь президента коротко сказал «вряд ли».

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Фото:Samuel Corum / Getty Images

В сентябре Путин заявил, что фаворитом России на президентских выборах в США был бы действующий глава государства Джо Байден, но, так как он вышел из гонки, Москва отдает предпочтение Камале Харрис. По мнению Путина, Харрис «заразительно смеется», что говорит о том, что у нее «все хорошо», а если так, то после вступления в должность она может воздержаться от новых санкций.

Противник Харрис на выборах, республиканец Дональд Трамп, удивился этим словам. Он отметил, что Путин «играет в шахматы», и предположил, что российский президент пошутил.

В Белом доме попросили российскую сторону воздержаться от комментариев насчет выборов и вмешательств. Кремль в ответ заявил, что Путин отвечал на вопрос модератора беседы и приоритетом эта тема не является. Москва отвергает обвинения во вмешательстве.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.

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