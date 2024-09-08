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Выборы президента США ,  
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Трамп рассказал об обиде на Путина из-за поддержки Харрис

Трамп: я был обижен комментарием Путина о поддержке Камалы Харрис на выборах США
Сюжет
Выборы президента США
Трамп назвал Путина шахматистом за слова о поддержке Харрис. Вашингтон подозревает Москву во вмешательстве в выборы на стороне республиканца, Кремль опровергает подобные обвинения
Фото: Jonathan Drake / Reuters
Фото: Jonathan Drake / Reuters

Комментарий российского президента Владимира Путина о поддержке демократки Камалы Харрис на американских выборах является частью шахматной партии, заявил кандидат-республиканец Дональд Трамп на митинге в Висконсине. Трансляцию вел C-Span.

«Он поддержал Камалу. Я был очень обижен. Мне стало интересно, почему он поддержал Камалу. Он играет в шахматы. <...> Было ли это сказано с улыбкой? Я думаю, что да. Возможно, с улыбкой. Даже не знаю, кто скажет наверняка. Никто не понимает», — сказал Трамп.

Путин высказался об американских выборах во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Он рассказал, что России был более предпочтителен президент Джо Байден в качестве кандидата, но после его снятия с гонки фаворитом стала его вице-президент Камала Харрис. Путин сказал, что она «заразительно смеется», а это значит, что у нее «все хорошо». Если это действительно так, то, по мнению российского президента, Харрис может воздержаться от новых санкций.

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Камала Харрис

Трамп затем затруднился дать оценку словам российского президента. «Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я не знаю, я оскорблен или он сделал мне услугу», — признался он. В Белом доме попросили российскую сторону воздержаться от комментариев насчет выборов и вмешательств.

Кремль подчеркнул, что Путин отвечал на вопрос модератора беседы, и приоритетом эта тема не является. Москва отвергает обвинения во вмешательстве.

Выборы президента США состоятся через два месяца, в начале ноября. На 10 сентября запланированы первые дебаты кандидатов. Эти дебаты станут седьмыми для Трампа и первыми для Харрис. Предыдущие дебаты, на которых Республиканскую партию представлял Джо Байден, послужили причиной для его отказа от выдвижения.

Согласно усредненным результатам последних опросов, Харрис немного опережает Трампа: 47,3% против 44,2%.

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Дональд Трамп Камала Харрис США Владимир Путин
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Камала Харрис

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