Трамп рассказал об обиде на Путина из-за поддержки Харрис

Трамп: я был обижен комментарием Путина о поддержке Камалы Харрис на выборах США

Трамп назвал Путина шахматистом за слова о поддержке Харрис. Вашингтон подозревает Москву во вмешательстве в выборы на стороне республиканца, Кремль опровергает подобные обвинения

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Комментарий российского президента Владимира Путина о поддержке демократки Камалы Харрис на американских выборах является частью шахматной партии, заявил кандидат-республиканец Дональд Трамп на митинге в Висконсине. Трансляцию вел C-Span.

«Он поддержал Камалу. Я был очень обижен. Мне стало интересно, почему он поддержал Камалу. Он играет в шахматы. <...> Было ли это сказано с улыбкой? Я думаю, что да. Возможно, с улыбкой. Даже не знаю, кто скажет наверняка. Никто не понимает», — сказал Трамп.

Путин высказался об американских выборах во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Он рассказал, что России был более предпочтителен президент Джо Байден в качестве кандидата, но после его снятия с гонки фаворитом стала его вице-президент Камала Харрис. Путин сказал, что она «заразительно смеется», а это значит, что у нее «все хорошо». Если это действительно так, то, по мнению российского президента, Харрис может воздержаться от новых санкций.

Трамп затем затруднился дать оценку словам российского президента. «Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я не знаю, я оскорблен или он сделал мне услугу», — признался он. В Белом доме попросили российскую сторону воздержаться от комментариев насчет выборов и вмешательств.

Кремль подчеркнул, что Путин отвечал на вопрос модератора беседы, и приоритетом эта тема не является. Москва отвергает обвинения во вмешательстве.

Выборы президента США состоятся через два месяца, в начале ноября. На 10 сентября запланированы первые дебаты кандидатов. Эти дебаты станут седьмыми для Трампа и первыми для Харрис. Предыдущие дебаты, на которых Республиканскую партию представлял Джо Байден, послужили причиной для его отказа от выдвижения.

Согласно усредненным результатам последних опросов, Харрис немного опережает Трампа: 47,3% против 44,2%.