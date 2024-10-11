Путин прибыл на международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций»
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Туркмении Ашхабад на международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», сообщает пресс-служба Кремля.
Его встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Лидеры пожали друг другу руки и сфотографировались.
Форум проходит в Торгово-промышленной палате Туркмении.
В программе визита также переговоры российского президента с его иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
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