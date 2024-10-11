 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин прибыл на международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций»

Кремль: Путин прибыл на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Туркмении Ашхабад на международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», сообщает пресс-служба Кремля.

Его встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Лидеры пожали друг другу руки и сфотографировались.

Форум проходит в Торгово-промышленной палате Туркмении.

В программе визита также переговоры российского президента с его иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Песков анонсировал «серьезный разговор» Путина и президента Ирана
Политика
Масуд Пезешкиан

Материал дополняется

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом

Названы 100 лучших хорроров в истории

Названа стоимость автомобиля Lada Aura

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле

В России создадут еще десять особых экономических зон

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Персоны
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 10 окт, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 10 окт, 18:14
Путин назвал условие всеобщего мираПолитика, 09:29
Два поколения «техномафии»: как меняют мир сотрудники PayPal и OpenAIPro, 09:22
Число жертв урагана «Милтон» в США выросло до 15Общество, 09:19
Путин прибыл на международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций»Политика, 09:17
Бывший чемпион мира по боксу назвал фаворита в бою Бивола с БетербиевымСпорт, 09:11
Входные бонусы и «пакеты релоканта»: чем мотивируют топ-менеджеров сейчасPro, 09:01
Аналитики назвали районы Москвы с самыми доступными новостройкамиНедвижимость, 09:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бизнесмена Тарана задержали по делу замглавы АСВОбщество, 08:59
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 08:53
В Феодосии задержали мужчину за передачу ВСУ данных о Черноморском флотеПолитика, 08:46
За ночь в России уничтожили 10 украинских беспилотниковПолитика, 08:40
«Риски смещены в сторону слабого курса». Ждать ли рубль по 100 за долларPro, 08:37
Исчезнувший после решения России рынок «подал признаки жизни»Финансы, 08:32
Ким Чен Ын приехал на праздничный концерт на подаренном Путиным AurusПолитика, 08:26