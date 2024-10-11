Кремль: Путин прибыл на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде

Путин прибыл на международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций»

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Туркмении Ашхабад на международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», сообщает пресс-служба Кремля.

Его встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Лидеры пожали друг другу руки и сфотографировались.

Форум проходит в Торгово-промышленной палате Туркмении.

В программе визита также переговоры российского президента с его иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

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