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Политика ,  
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Путин прилетел в Туркменистан

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Туркменистана Ашхабад для участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», сообщает «РИА Новости».

В Ашхабаде президент также должен встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, с которым планирует обсудить двусторонние отношения и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Украина попросила Туркменистан не принимать Путина
Политика
Владимир Путин

Последний раз Путин посещал Туркменистан в 2022 году для участия в Каспийском саммите.

МИД Украины попросил Туркменистан не принимать российского президента, сославшись на ордер на арест Путина, выданный в марте 2023 года Международным уголовным судом (МУС).

МУС выдал ордер на арест Путина из-за подозрения в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине. При этом Туркменистан не подписал основополагающий документ суда — Римский статут, означающий признание юрисдикции МУС.

Москва назвала ордер на арест Путина юридически ничтожным решением, поскольку в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС. Кремль подчеркнул, что решение суда не помешает международным контактам президента.

В августе украинский МИД потребовал того же от Монголии в преддверии сентябрьского визита Путина в страну. Монголия пообещала игнорировать ордер. «У нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — прокомментировал эту ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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