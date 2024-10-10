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Военная операция на Украине ,  
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Украина попросила Туркменистан не принимать Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

МИД Украины попросил Туркменистан не принимать российского президента Владимира Путина, который прибудет в страну для участия в международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта Магтымгулы Фраги. Об этом сказано на сайте ведомства.

«Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина», — призвало ведомство.

В сообщении украинского МИДа напоминается об ордере на арест российского президента, выданном Международным уголовным судом (МУС).

МУС выдал ордер на арест Путина в прошлом марте, заподозрив в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине.

Туркменистан не подписал основополагающий документ суда — Римский статут, означающий признание юрисдикции МУС. Из среднеазитаских стран ее признает только Таджикистан. Страны-участницы обязываются исполнять решения суда, но у него нет инструментов для принуждения к выполнению обязательств.

Москва назвала ордер на арест Путина юридически ничтожным решением, поскольку в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС. Кремль подчеркнул, что решение суда не помешает международным контактам президента.

Международно-правовой совет при МИД России затем заключил с опорой на ст. 98 Римского статута: «Правовой смысл выдачи МУС ордера на арест заключается в наложении на государства, участвующие в [Римском статуте], обязательства арестовать лицо, в отношении которого выдан ордер. Однако в случае, когда данное лицо пользуется иммунитетом как должностное лицо государства, не участвующего в МУС, а Суд не заручился сотрудничеством такого государства, выдача подобного ордера противоречит статье 98 [Римского статута]. Следовательно, он является противоправным».

В августе украинский МИД потребовал от Монголии арестовать Путина во время сентябрьского визита, поскольку Улан-Батор является участником МУС. По сведениям Bloomberg, Монголия пообещала, что российского лидера не арестуют во время визита. «У нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — рассказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин прибудет в Туркменистан 11 октября с рабочим визитом для участия в Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина МИД Украины Владимир Путин МУС ордер на арест Туркменистан
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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