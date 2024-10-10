Жену экс-главы Сергокалинского района отправили под домашний арест

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Верховный суд Дагестана отправил под домашний арест жену экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, сыновья которого участвовали в июньском теракте в республике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Силовики задержали ее накануне, 9 октября. Женщину подозревают в растрате и служебном подлоге (ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК). Ее имя не называется, «Коммерсантъ» пишет, что ее зовут Айшат Омарова.

По версии следствия, супруга Омарова, являясь заведующей детского сада в селе Сергокала, в 2014 году фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детсада, «в результате чего допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты» на сумму более 121 тыс. руб.

Суд отправил подозреваемую под домашний арест на два месяца — до 8 декабря.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы атаковали два православных храма, синагогу и посты ДПС. В результате погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и 66-летний настоятель дербентской Покровской церкви Николай Котельников. Еще более 40 человек получили ранения.

Во время терактов силовики убили шестерых боевиков, среди которых были Осман и Адиль Омаровы — сыновья Магомеда Омарова. Главу района после этого уволили с должности и исключили из «Единой России». Позднее Омарова и пятерых его сыновей арестовали за нецензурную брань в присутствии людей. В начале июля экс-главу Сергокалинского района обвинили в отмывании денег и мошенничестве, он остается под стражей.