Курский губернатор призвал жителей: «Отойдите от окон! Работает ПВО!»

Курск (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Местным жителям в Курской области необходимо укрыться и отойти от окон после объявления ракетной опасности. Об этом в своем Telegram написал губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«Работает ПВО! Отойдите от окон!» — написал он. Сообщение об этом он опубликовал в 14:09. Минутой ранее он объявил о ракетной опасности в области.

Он напомнил правила поведения при этом сигнале — нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, кладовой. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.

В 14.24 он написал об отбое ракетной опасности.

За день это уже четвертый сигнал ракетной опасности, о котором сообщил Смирнов. До этого их объявляли в 12:05, 12:50 и 12:57. Также дважды объявлялась угроза атаки БПЛА.

В начале октября Смирнов сообщал о том, что после работы ПВО на нескольких улицах города упали обломки. Тогда были сбиты два беспилотника.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ, в регионе периодически объявляется ракетная опасность.