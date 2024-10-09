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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры боев у Покровского в Курской области

Минобороны: отряды ВСУ покинули позиции у Покровского в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры боев у Покровского в Курской области
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Подразделения воздушно-десантных войск освободили хутор Покровский в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Под контроль населенный пункт взяли отряды в составе группировки войск «Север». Десантники взяли штурмом огневые пункты вооруженных сил Украины (ВСУ), позднее с помощью разведки определили размещения оружия и боеприпасов украинской армии.

«Подавив огневые точки, десантники зашли на опорный пункт ВСУ и сходу овладели им», — написали в Минобороны.

Хутор Покровский расположен в Суджанском районе Курской области в 6,5 км от российско-украинской границы между населенными пунктами Обуховка и Любимовка в районе реки Снагость.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Кроме того, российским войскам удалось взять под контроль деревню Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области. Российские войска также нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово в Курской области.

В Курской области ВСУ потеряли более 21,3 тыс. военных, отметили в Минобороны. Также украинские формирования потеряли 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину и др.

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