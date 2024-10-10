Курский фермер рассказал, что его финансовая подушка «осталась в поле»

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Владелец фермерского хозяйства в Суджанском районе Сергей Ламанов рассказал РБК, что из-за вторжения ВСУ в Курскую область потерял бизнес, который строил с 2000 года.

Предприниматель рассказал, что теперь следит за своими владениями по видео, которые появляются в интернете. По его словам, сараи разбиты, а техники уже нет. «Пшеницу убрать успели, ячмень успели продать, а соя, подсолнечник еще в поле остались», — продолжает он.

«Как таковой финансовой подушки не осталось. У нас финансовая подушка — это урожай, который остался в поле. Что мы заработали — вложили, заплатили налоги и все», — делится фермер.

Подробнее о том, что стало с фермерами в одном из самых аграрных регионов России после вторжения ВСУ, читайте в материале РБК.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор там продолжаются боевые действия. Губернатор Алексей Смирнов в начале сентября говорил, что причиненный агропромышленному комплексу ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей.