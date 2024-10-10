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Рябков анонсировал заседание «ядерной пятерки» в Нью-Йорке

Рябков: в ближайшие две недели в Нью-Йорке состоится встреча «ядерной пятерки»
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Встреча представителей пяти ядерных держав состоится в Нью-Йорке в ближайшие две недели, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

«Соответствующие контакты пройдут на полях Первого комитета ГА ООН в Нью-Йорке. <...> Мы надеемся, что западная тройка участников этого формата будет вести себя хотя бы немного более конструктивно», — уточнил Рябков.

Он пожелал успеха Китаю, вступившему в права координатора «пятерки». По словам Рябкова, сейчас «непростое время», но китайская сторона может рассчитывать на поддержку со стороны России.

В «ядерную пятерку» входят пять государств: США, Россия, Великобритания, Франция и Китай.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

25 сентября президент России Владимир Путин обнародовал на заседании Совбеза изменения в ядерную доктрину страны. Новые меры он назвал «важнейшей гарантией обеспечения безопасности» России. По его словам, для государства и его союзников возникли новые источники военных угроз, поэтому ядерную доктрину необходимо адаптировать «к нынешним реалиям».

В Кремле заявили, что изменения являются определенным сигналом западным странам, который предупреждает о последствиях в случае участия этих государств в нападении на Россию.

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Сергей Рябков МИД ядерное оружие Китай Нью-Йорк
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