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Операция Израиля в Ливане ,  
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До Израиля за сутки долетело 220 ракет «Хезболлы»

Сюжет
Операция Израиля в Ливане

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило 360 снарядов по израильской территории за 9 октября, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным военных, только 220 из них долетели до Израиля.

Тель-Авив 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы», а 1 октября — о наземной операции на юге страны. Этому предшествовала серия массовых атак — взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана.

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В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников группировки. 27 сентября военные ударили по центральному штабу «Хезболлы», в результате погиб лидер боевиков Хасан Насралла. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 8 октября заявил, что военные ликвидировали преемника главы «Хезболлы», а также преемника этого преемника.

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