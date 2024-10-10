До Израиля за сутки долетело 220 ракет «Хезболлы»
Ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило 360 снарядов по израильской территории за 9 октября, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным военных, только 220 из них долетели до Израиля.
Тель-Авив 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы», а 1 октября — о наземной операции на юге страны. Этому предшествовала серия массовых атак — взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана.
В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников группировки. 27 сентября военные ударили по центральному штабу «Хезболлы», в результате погиб лидер боевиков Хасан Насралла. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 8 октября заявил, что военные ликвидировали преемника главы «Хезболлы», а также преемника этого преемника.
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан
Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира
Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»
Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Турция вслед за Россией заблокировала Discord
В Петербурге представили мотоцикл Aurus
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов