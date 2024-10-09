ЦАХАЛ зафиксировала залп из 90 ракет со стороны Ливана

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей операции» для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы», а 1 октября начал наземную операцию на севере Ливана. С тех пор стороны регулярно обстреливают позиции друг друга

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватывает ракеты, выпущенные из Ливана в сторону Израиля, 9 октября 2024 года (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана — в направлении северных районов страны было выпущено порядка 90 снарядов, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Некоторые из выпущенных снарядов были перехвачены ВВС Израиля. <...> [Кроме того] ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке в районе Кирьят-Шмоны, из которой были выпущены снаряды, и уничтожили ее», — говорится в сообщении.

В армейской пресс-службе уточнили, что израильские пожарные и спасательные службы в настоящее время работают над тушением пожаров в северных районах.

Израиль 23 сентября начал военную операцию под названием «Стрелы севера» против ливанской группировки «Хезболла», в ходе которой были убиты лидер группировки Хасан Насралла и другие высокопоставленные представители движения. 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции на территории Ливана, впоследствии ее несколько раз расширяли.

На фоне этих событий «Хезболла» и ЦАХАЛ продолжали обмениваться ударами. Только за сутки 7 октября, в годовщину нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль («Хезболла» поддерживает ее действия), ливанская группировка выпустила по стране 190 ракет, сообщали в израильской армии. Атаке, в частности, подверглась база израильской военной разведки Глилот. Израиль в ответ вновь нанес удары по Бейруту.