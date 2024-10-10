Ураган «Милтон» ослаб до третьей категории
Ураган «Милтон», который приближается к побережью Флориды, снизился с пятой до третьей категории, сообщил Национальный центр США по отслеживанию ураганов в Х.
Как уточняет CNN, его максимальная скорость сейчас — 193 км/ч. Эпицентр урагана в настоящее время располагается менее, чем в 100 км от побережья Флориды. На штат уже обрушились торнадо, проливные дожди и грозы. Власти Флориды рекомендовали более 5,5 млн жителей штата покинуть свои дома и эвакуироваться.
Посольство России в США рекомендовало россиянам, которые находятся в стране или планируют в ближайшее время посетить Флориду, «проявлять максимальную осторожность и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей».
Силу урагана определяют по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона. Накануне «Милтон» усилился до пятой категории, означающей, что скорость ветра превысила 252 км/ч. На фоне этого в США началась дискуссия, нужно ли вводить шестую категорию для стихии подобной силы.
В конце сентября Флорида и другие штаты на юго-востоке перенесли еще один разрушительный ураган — «Хелен», в результате которого погибли не менее 270 человек.
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