 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ураган «Милтон» ослаб до третьей категории

Ураган «Милтон», который приближается к побережью Флориды, снизился с пятой до третьей категории, сообщил Национальный центр США по отслеживанию ураганов в Х.

Как уточняет CNN, его максимальная скорость сейчас — 193 км/ч. Эпицентр урагана в настоящее время располагается менее, чем в 100 км от побережья Флориды. На штат уже обрушились торнадо, проливные дожди и грозы. Власти Флориды рекомендовали более 5,5 млн жителей штата покинуть свои дома и эвакуироваться.

Посольство России в США рекомендовало россиянам, которые находятся в стране или планируют в ближайшее время посетить Флориду, «проявлять максимальную осторожность и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей».

«Если останетесь, вы умрете»: как Флорида готовится к урагану «Милтон»
Общество

Силу урагана определяют по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона. Накануне «Милтон» усилился до пятой категории, означающей, что скорость ветра превысила 252 км/ч. На фоне этого в США началась дискуссия, нужно ли вводить шестую категорию для стихии подобной силы.

Ураган «Милтон» ослаб до третьей категории
Video

В конце сентября Флорида и другие штаты на юго-востоке перенесли еще один разрушительный ураган — «Хелен», в результате которого погибли не менее 270 человек.

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира

Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»

Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Турция вслед за Россией заблокировала Discord

В Петербурге представили мотоцикл Aurus

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ураган США торнадо предупреждение
Материалы по теме
Как суперураган во Флориде способен повлиять на выборы президента США
Политика
«Роскосмос» показал фото урагана «Милтон»
Общество
Вильфанд предсказал один из самых разрушительных ураганов в истории США
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 09 окт, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 09 окт, 17:45
Российские университеты не вошли в сотню лучших вузов по версии THEОбщество, 02:53
Власти сообщили о работе ПВО в Киевской областиПолитика, 02:53
Небензя обвинил Израиль в нежелании решать конфликт мирным путемПолитика, 02:39
Кадры вопроса Путина губернатору о происхождении костюмаОбщество, 02:06
Стивен Сигал показал пленных членов «Азова» в колонии в ЕленовкеПолитика, 02:05
Алаудинов рассказал о взятии опорных пунктов ВСУ в Курской областиПолитика, 01:50
Фонд кино поддержал идею переснять «Золушку» и «Морозко»Технологии и медиа, 01:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ураган «Милтон» ослаб до третьей категорииОбщество, 01:22
Как свадьбы стали одним из драйверов роста экономики ИндииОтрасли, 01:02
Над Брянской областью сбили беспилотникПолитика, 00:56
Зеленский назвал приглашение в НАТО первым пунктом «плана победы»Политика, 00:42
Путин разрешил ВТБ сделки с акциями инвесторов из недружественных странФинансы, 00:31
Правительство Украины частично отменило бронирование от мобилизацииПолитика, 00:29
Рогов заявил о попытке ВСУ нанести массированный удар по югу РоссииПолитика, 00:26