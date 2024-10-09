Украинские солдаты пытаются разместить фотографии под полностью разрушенным памятником Владимиру Ленину на центральной площади Суджи (Фото: Fabien Nachi / SOPA Images / Reuters)

Журналист итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези побывал в Курской области и написал статью об обстановке в регионе. Материал опубликован на сайте издания.

В Суджу корреспондент приехал в сопровождении бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). В материале описаны ежедневная работа украинских военных и повседневная жизнь в городе. В частности, по словам Кремонези, на памятник Ленина на главной площади Суджи украинцы вывесили фотографии из Бучи, Ирпеня, Бородянки и других украинских населенных пунктов.

Один из местных жителей рассказал журналисту, что в его доме отключены вода, электричество и газ. На дверях домов в Судже вывешены таблички с предупреждением о находящихся внутри людях, пишет репортер.

Это не первый случай нарушения российской границы в Курской области иностранными журналистами. В августе ФСБ сообщила, что в отношении репортера CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса «Незаконное пересечение границы».

В конце сентября журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент приехала в Курскую область и сняла там репортаж. Репортер посетила один из удерживаемых ВСУ населенных пунктов региона. В частности, она пообщалась с местными жителями и украинскими военнослужащими. Сюжет опубликован на сайте с пометкой об эксклюзиве.

Россия предупреждает иностранных журналистов об ответственности и последствиях при незаконном пересечении границы. Речь идет о репортерах, которые через Украину въехали на российскую территорию, не уведомив об этом российские власти и не выполнив условия для получения разрешения на посещение. В частности, в посольстве России в Швейцарии напомнили, что у сотрудников СМИ нет особых привилегий, которые позволяли бы им нелегально пересекать государственную границу. «Права журналистов всегда сопряжены с обязанностями», — подчеркнули дипломаты.