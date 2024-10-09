Кардиохирурга Акчурина похоронили в Москве
Кардиохирурга Рената Акчурина — замглавы НМИЦ кардиологии имени Е.И. Чазова, который в 1996 году провел операцию первому президенту России Борису Ельцину, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
В последний путь проводить кардиохирурга помимо семьи и близких пришли друзья и коллеги врача: руководитель Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева академик РАН Лео Бокерия, глава НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Амиран Ревишвили, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова Сергей Готье и другие.
Акчурин умер 6 октября после продолжительной болезни. Он был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создал в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии.
В ноябре 1996 года он провел Ельцину операцию на открытом сердце. Это произошло после того, как в июне у того случился инфаркт — за несколько дней до второго тура выборов президента. Ельцину сделали шунтирование. За проведением операции наблюдал обучавший Акчурина американский хирург Майкл Дебейки. Вмешательство прошло успешно — сердце президента заработало. Ельцин умер в 2007 году в возрасте 76 лет.
В телеграмме со словами соболезнования действующий президент России Владимир Путин отмечал, что Акчурин «был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу», а его уникальный вклад в развитие медицинской науки, передовых направлений кардиохирургии, в укрепление лучших традиций отечественного здравоохранения достоин самого искреннего уважения».
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