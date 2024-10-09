Как прошла церемония прощания с кардиохирургом Ренатом Акчуриным
6 октября в возрасте 78 лет скончался хирург Ренат Акчурин. Под его руководством в 1996 году тогдашнему президенту Борису Ельцину была проведена открытая операция на сердце. Также среди его пациентов был занимавший тогда пост министра газовой промышленности СССР Виктор Черномырдин (позднее — премьер-министр России). Как прошло прощание близких и коллег с российским врачом — в фоторепортаже РБК
О смерти Рената Акчурина стало известно вечером 6 октября после продолжительной болезни. Он был кардиохирургом и специалистом в сфере микрохирургии.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прощаясь с хирургом, назвал его «человеком, который фактически ни минуты не мог без инноваций, всегда продвигал знания, опыт в практическую медицину».
На фото: Михаил Мурашко, президент центра имени им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия и вдова Рената Акчурина Наталья.
Также министр здравоохранения зачитал телеграмму с соболезнованиями от президента страны Владимира Путина.
Акчурин стал создателем в России кардиохирургической школы — под его научным руководством защитились 9 докторов и 36 кандидатов наук.
Ачкурин почти 40 лет назад стал руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии им. Мясникова, а с 2009-го был замгендиректора по хирургии Центра кардиологии Минздрава России им. Чазова. Институт им. Мясникова входит в состав Центра кардиологии, который является главным в стране учреждением по профилю кардиология.
Евгения Чазова, имя которого носит Центр кардиологии, Акчурин называл первопроходцем в важном деле реабилитации пациентов, перенесших операции на сердце и сосуды и призывал «проблему реабилитации пациентов решать на государственном уровне».
На фото: главный внештатный специалист по трансплантологии Минздрава России Сергей Готье
В 1973-1975 годах Ачкурин обучался в ординатуре, а потом был научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии, который возглавлял академик Борис Петровский.
На фото: Константин Котенко, директор Российского научного центра хирургии им. Б. В. Петровского.
В 1980-е годы Акчурин участвовал в разработке первых в СССР операций по реплантации кисти и пересадке пальцев стопы на кисть.
На фото: директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Амиран Ревишвили
На фото: Брат Рената Акчурина Расим — генерал-полковник и бывший командующий зенитными ракетными войсками ПВО.
Церемония прощания проходила в Институте клинической кардиологии им. Мясникова, где работал Ачкурин.
Венки на церемонию прощания отправили глава республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, коллективы Федерального медико-биологического агентства и Российской академии наук, ректор МГУ Виктор Садовничий и многие другие.
На фото: заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального строительства и благоустройства Петр Бирюков
На фото: главврач Краевой клинической больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского Владимир Порханов.
Как и Ачкурин, Порханов является всемирно известным хирургом, который специализируется на операциях на грудной клетке.
На фото: летчик-космонавт и доктор медицинских наук Олег Атьков
Как отмечали в Минздраве, Акчурин был «всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии».
На фото: заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев.
Хотя Акчурин родился в Узбекистане, он был татарином по национальности.
На фото: председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев
На фото: заместитель председателя Духовных управлений мусульман России и Московской области Рушан Аббясов
После окончания церемонии прощания Рената Акчурина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан
Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира
Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»
Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Турция вслед за Россией заблокировала Discord
В Петербурге представили мотоцикл Aurus
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов