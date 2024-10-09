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Как прошла церемония прощания с кардиохирургом Ренатом Акчуриным

В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным

6 октября в возрасте 78 лет скончался хирург Ренат Акчурин. Под его руководством в 1996 году тогдашнему президенту Борису Ельцину была проведена открытая операция на сердце. Также среди его пациентов был занимавший тогда пост министра газовой промышленности СССР Виктор Черномырдин (позднее — премьер-министр России). Как прошло прощание близких и коллег с российским врачом — в фоторепортаже РБК
О смерти Рената Акчурина стало известно вечером 6 октября после продолжительной болезни. Он был кардиохирургом и специалистом в сфере микрохирургии.
Фото: Андрей Любимов / РБК

О смерти Рената Акчурина стало известно вечером 6 октября после продолжительной болезни. Он был кардиохирургом и специалистом в сфере микрохирургии.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прощаясь с хирургом, назвал его &laquo;человеком, который фактически ни минуты не мог без инноваций, всегда продвигал знания, опыт в практическую медицину&raquo;. На фото: Михаил Мурашко, президент центра имени&nbsp;им. А.Н. Бакулева&nbsp;Лео Бокерия и вдова Рената Акчурина Наталья.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прощаясь с хирургом, назвал его «человеком, который фактически ни минуты не мог без инноваций, всегда продвигал знания, опыт в практическую медицину».

На фото: Михаил Мурашко, президент центра имени им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия и вдова Рената Акчурина Наталья.

Также министр здравоохранения зачитал телеграмму с соболезнованиями от президента страны Владимира Путина.

Также министр здравоохранения зачитал телеграмму с соболезнованиями от президента страны Владимира Путина.

Акчурин стал создателем в России&nbsp;кардиохирургической школы&nbsp;&mdash; под его научным руководством защитились 9 докторов и 36 кандидатов наук.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Акчурин стал создателем в России кардиохирургической школы — под его научным руководством защитились 9 докторов и 36 кандидатов наук.

Ачкурин почти 40 лет назад стал руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии им. Мясникова, а с 2009-го был замгендиректора по хирургии Центра кардиологии Минздрава России им. Чазова. Институт им. Мясникова входит в состав Центра кардиологии, который является главным в стране учреждением по профилю кардиология. Евгения Чазова, имя которого носит Центр кардиологии, Акчурин называл первопроходцем в важном деле реабилитации пациентов, перенесших операции на сердце и сосуды и призывал &laquo;проблему реабилитации пациентов решать на государственном уровне&raquo;. На фото: главный внештатный специалист по трансплантологии Минздрава России Сергей Готье
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ачкурин почти 40 лет назад стал руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии им. Мясникова, а с 2009-го был замгендиректора по хирургии Центра кардиологии Минздрава России им. Чазова. Институт им. Мясникова входит в состав Центра кардиологии, который является главным в стране учреждением по профилю кардиология.

Евгения Чазова, имя которого носит Центр кардиологии, Акчурин называл первопроходцем в важном деле реабилитации пациентов, перенесших операции на сердце и сосуды и призывал «проблему реабилитации пациентов решать на государственном уровне».

На фото: главный внештатный специалист по трансплантологии Минздрава России Сергей Готье

В 1973-1975&nbsp;годах Ачкурин&nbsp;обучался в ординатуре, а потом был научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии, который возглавлял академик Борис Петровский. На фото: Константин Котенко, директор Российского научного центра хирургии им. Б. В. Петровского.
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 1973-1975 годах Ачкурин обучался в ординатуре, а потом был научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии, который возглавлял академик Борис Петровский.

На фото: Константин Котенко, директор Российского научного центра хирургии им. Б. В. Петровского.

В 1980-е годы Акчурин участвовал в разработке первых в СССР операций по реплантации кисти и пересадке пальцев стопы на кисть.&nbsp;
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 1980-е годы Акчурин участвовал в разработке первых в СССР операций по реплантации кисти и пересадке пальцев стопы на кисть. 

На фото: директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Амиран Ревишвили
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Амиран Ревишвили

На фото: Брат Рената Акчурина Расим&nbsp;&mdash; генерал-полковник и бывший командующий зенитными ракетными войсками ПВО.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: Брат Рената Акчурина Расим — генерал-полковник и бывший командующий зенитными ракетными войсками ПВО.

Церемония прощания проходила в Институте клинической кардиологии им. Мясникова, где работал Ачкурин.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Церемония прощания проходила в Институте клинической кардиологии им. Мясникова, где работал Ачкурин.

Венки на церемонию прощания отправили глава республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, коллективы Федерального медико-биологического агентства и Российской академии наук, ректор МГУ Виктор Садовничий и многие другие. На фото: заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального строительства и благоустройства Петр Бирюков
Фото: Андрей Любимов / РБК

Венки на церемонию прощания отправили глава республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, коллективы Федерального медико-биологического агентства и Российской академии наук, ректор МГУ Виктор Садовничий и многие другие.

На фото: заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального строительства и благоустройства Петр Бирюков

На фото: главврач Краевой клинической больница №&nbsp;1 имени профессора С.В. Очаповского Владимир Порханов. Как и Ачкурин, Порханов является всемирно известным хирургом, который специализируется на операциях на грудной клетке.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: главврач Краевой клинической больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского Владимир Порханов.

Как и Ачкурин, Порханов является всемирно известным хирургом, который специализируется на операциях на грудной клетке.

На фото: летчик-космонавт и доктор медицинских наук Олег Атьков
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: летчик-космонавт и доктор медицинских наук Олег Атьков

Как отмечали в Минздраве, Акчурин был &laquo;всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Как отмечали в Минздраве, Акчурин был «всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии».

На фото: заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев. Хотя Акчурин родился в Узбекистане, он был татарином по национальности.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев.

Хотя Акчурин родился в Узбекистане, он был татарином по национальности.

На фото: председатель комитета Государственной Думы&nbsp;по охране здоровья Бадма Башанкаев
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев

На фото: заместитель председателя Духовных управлений мусульман России и Московской области Рушан Аббясов
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: заместитель председателя Духовных управлений мусульман России и Московской области Рушан Аббясов

После окончания церемонии прощания Рената Акчурина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Фото: Андрей Любимов / РБК

После окончания церемонии прощания Рената Акчурина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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Теги
Андрей Любимов Андрей Любимов, Анастасия Сирина
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