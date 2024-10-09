Как прошла церемония прощания с кардиохирургом Ренатом Акчуриным

Ачкурин почти 40 лет назад стал руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии им. Мясникова, а с 2009-го был замгендиректора по хирургии Центра кардиологии Минздрава России им. Чазова. Институт им. Мясникова входит в состав Центра кардиологии, который является главным в стране учреждением по профилю кардиология.

Евгения Чазова, имя которого носит Центр кардиологии, Акчурин называл первопроходцем в важном деле реабилитации пациентов, перенесших операции на сердце и сосуды и призывал «проблему реабилитации пациентов решать на государственном уровне».



На фото: главный внештатный специалист по трансплантологии Минздрава России Сергей Готье