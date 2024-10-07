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Путин выразил соболезнования в связи со смертью кардиохирурга Акчурина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни кардиохирурга Рената Акчурина, который в 1996 году провел операцию первому президенту России Борису Ельцину, сообщается на сайте Кремля.

Акчурин умер накануне, 6 октября, после продолжительной болезни.

«Тысячи людей, которым этот выдающийся врач помог сберечь здоровье и жизнь, его коллеги и ученики, родные и близкие, все мы сохраним светлую память о замечательном человеке и настоящем подвижнике Ренате Сулеймановиче Акчурине», — говорится в телеграмме, направленной Путиным семье врача и коллективу НМИЦ кардиологии Минздрава России.

Президент отметил, что хирург «был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу», а его уникальный вклад в развитие медицинской науки, передовых направлений кардиохирургии, в укрепление лучших традиций отечественного здравоохранения достоин самого искреннего уважения».

Стала известна дата похорон оперировавшего Ельцина хирурга Акчурина
Общество
Ренат Акчурин

Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 9 октября. Церемония прощания состоится в тот же день в 10:00 в Институте клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова.

Врачу было 78 лет. В последние годы он занимал должность заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова.

Акчурин в ноябре 1996 года провел Ельцину операцию на открытом сердце. Это произошло после того, как в июне у того случился инфаркт — за несколько дней до второго тура выборов президента. Ельцину сделали шунтирование. За проведением операции наблюдал обучавший Акчурина американский хирург Майкл Дебейки.

Вмешательство прошло успешно — сердце президента заработало. Ельцин умер в 2007 году в возрасте 76 лет.

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Владимир Путин кардиохирург соболезнования
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