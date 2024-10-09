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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов пообещал раненому бойцу спецоперации обеспечить протез

Министр Белоусов сказал «все сделаем» раненому бойцу спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине

Белоусов пообещал раненому бойцу спецоперации обеспечить протез
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Министр обороны Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга в зоне военной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Белоусов лично надел медаль «Золотая Звезда» капитану Максиму Бахареву за оборону одного из населенных пунктов в Запорожской области. Бахарев с ранением находится в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, поэтому награждение состоялось в больничной палате. Наклонившись, чтобы обнять капитана, Белоусов негромко сказал ему: «Все сделаем, что в силах наших, с протезированием, со всем». После этого министр вручил военному награду в виде настольных часов.

Награды получили, помимо Бахарева, командир мотострелкового батальона майор Владимир Манохин за сдерживание наступления противника в районе населенного пункта в Херсонской области и сержант Сергей Седов, который проявил личное мужество при захвате важных позиций противника в ДНР.

Белоусов провел встречу с военными корреспондентами
Политика
Андрей Белоусов

4 октября Белоусов поздравил воинские части, участвовавшие во взятии под контроль Угледара. Телеграммы получили командиры и личный состав ряда бригад, в том числе 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной бригады имени Е.А. Щаденко и 430-го мотострелкового полка. За день до этого, 3 октября, Минобороны отчиталось о взятии Угледара, который расположен в 60 км к юго-западу от Донецка на стыке ДНР и Запорожской области.

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Андрей Белоусов Минобороны Военная операция на Украине
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Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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