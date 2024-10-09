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Общество ,  
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Население Британии выросло за год на 1% за счет чистой миграции

С июня 2022 года по июнь 2023 года население Великобритании увеличилось на 1% за счет чистой миграции, сообщает Управление национальной статистики (ONS).

«По оценкам, в середине 2023 года численность населения Великобритании составляла 68,3 миллиона человек, что на 1,0% больше, чем в середине 2022 года. Чистая международная миграция была основным фактором увеличения численности населения», — говорится на сайте.

Таким образом, согласно данным, за указанный период численность Соединенного королевства выросла на 662,4 тыс. человек.

Это самый большой ежегодный численный и процентный прирост с начала ведения записей в 1971 году.

Протестующие в Британии атаковали второй отель с мигрантами
Политика
Фото:Hollie Adams / Reuters

Одна из центральных проблем для Великобритания — это нелегальные мигранты, которые пересекают Ла-Манш на надувных лодках. Их количество постоянно росло в последние годы.

В конце июля в королевстве начались массовые антимигрантские протесты. Поводом послужило нападение на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты. Полиция подчеркивала, что 17-летний нападавший родился в Великобритании и «домыслы сейчас никому не идут на пользу» на фоне сообщений, что преступник является мусульманином.

Участники протестов, в частности, ни один раз нападали на отели, где проживали мигранты.

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Великобритания иммиграция численность населения
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