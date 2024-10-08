Суд в Москве арестовал представлявшего интересы Алаудинова адвоката

Им оказался легендарный «решальщик» Денис Шапиро, он же Дионисий Золотов, неоднократно судимый. Он сидел в одной из «ВИП-камер» в «Матросской тишине» — история во второй половине 2010-х вызвала большой скандал

Денис Шапиро (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест по обвинению в особо крупном мошенничестве адвоката палаты Чечни Дениса Шапиро (ранее носил имя Дионисий Золотов), который представлял интересы командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Соответствующее ходатайство заявило следствие, попросив суд поместить Шапиро в СИЗО на период предварительного расследования, то есть до 7 декабря 2024 года.

Адвокату вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере, санкция которой предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

По информации «Коммерсанта», Шапиро обвиняют в вымогательстве 400 млн руб. за помощь в закрытии уголовного дела.

Денис Шапиро (Дионисий Золотов) — решальщик, который во второй половине 2010-х годов попал в скандал с «ВИП-камерами» в столичном СИЗО «Матросская тишина».

Посещая СИЗО, «общественники» тогда обнаружили «люксовые» камеры, в которых есть телевизор, подвесной унитаз, новые матрасы, современные телевизоры, большой холодильник, «полочки-крючочки» и другие приспособления, которые обычно в камерах не встретишь.

Проверку в СИЗО тогда провел Следственный комитет, но никаких нарушений он не нашел.

Шапиро был судим. По одному из приговоров он получил (после пересмотра в Верховном суде) шесть лет лишения свободы за крупное мошенничество. По другому — 3,5 года колонии за хищение 80 млн руб.