 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд в Москве арестовал представлявшего интересы Алаудинова адвоката

Им оказался легендарный «решальщик» Денис Шапиро, он же Дионисий Золотов, неоднократно судимый. Он сидел в одной из «ВИП-камер» в «Матросской тишине» — история во второй половине 2010-х вызвала большой скандал
Денис Шапиро
Денис Шапиро (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест по обвинению в особо крупном мошенничестве адвоката палаты Чечни Дениса Шапиро (ранее носил имя Дионисий Золотов), который представлял интересы командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Соответствующее ходатайство заявило следствие, попросив суд поместить Шапиро в СИЗО на период предварительного расследования, то есть до 7 декабря 2024 года.

Адвокату вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере, санкция которой предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

Адвокат раскрыл подробности дела об отравлении командира «Ахмата»
Политика
Апты Алаудинов

По информации «Коммерсанта», Шапиро обвиняют в вымогательстве 400 млн руб. за помощь в закрытии уголовного дела.

Денис Шапиро (Дионисий Золотов) — решальщик, который во второй половине 2010-х годов попал в скандал с «ВИП-камерами» в столичном СИЗО «Матросская тишина».

Посещая СИЗО, «общественники» тогда обнаружили «люксовые» камеры, в которых есть телевизор, подвесной унитаз, новые матрасы, современные телевизоры, большой холодильник, «полочки-крючочки» и другие приспособления, которые обычно в камерах не встретишь.

Проверку в СИЗО тогда провел Следственный комитет, но никаких нарушений он не нашел.

Шапиро был судим. По одному из приговоров он получил (после пересмотра в Верховном суде) шесть лет лишения свободы за крупное мошенничество. По другому — 3,5 года колонии за хищение 80 млн руб.

Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни

Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова

Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов

Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Мария Гусарова Мария Гусарова, Андрей Гатинский
Москва адвокат арест мошенничество Дионисий Золотов
Материалы по теме
Суд избрал меру пресечения двум столичным адвокатам по делу о взятке
Общество
ТАСС узнал об отказе экс-адвоката Пашаева сотрудничать со следствием
Общество
Адвокат рассказал, что Стрелков учится на электрика в колонии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 08 окт, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 08 окт, 17:58
Bloomberg не исключил смягчения позиции Киева на фоне близости «эндшпиля»Политика, 00:53
Над Брянской областью сбили украинский беспилотникПолитика, 00:53
ФАС решила стабилизировать цены на товары из-за паводков и КалининградаБизнес, 00:00
Что о выборах, обысках и покушении рассказала в мемуарах Мелания ТрампПолитика, 00:00
Минтруд предложил запрет на заказ опасных работ через онлайн-сервисыЭкономика, 00:00
Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в СолнцевоОбщество, 08 окт, 23:54
Почти все жители двух сел в Белгородском районе выехали до эвакуацииПолитика, 08 окт, 23:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд в Москве арестовал представлявшего интересы Алаудинова адвокатаОбщество, 08 окт, 23:21
Дуров анонсировал новые функции в TelegramТехнологии и медиа, 08 окт, 23:12
Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки из зарубежных сетейТехнологии и медиа, 08 окт, 23:08
При восхождении на Казбек в Грузии погибли двое альпинистов из РоссииОбщество, 08 окт, 23:05
Журналист рассказал, как Байден назвал Путина «воплощением зла»Политика, 08 окт, 22:30
При ударе Израиля по Дамаску погибли семь человекПолитика, 08 окт, 22:26
Лавров призвал Европу прислушаться к словам Фицо о ракетах для УкраиныПолитика, 08 окт, 22:10