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Военная операция на Украине ,  
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Комбриг ВСУ рассказал, почему оставили раненых при отходе из Угледара

Комбриг Охрименко: часть раненых военных ВСУ оставили при отходе из Угледара
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинские военнослужащие оставили часть раненых при отходе из Угледара, признал командир 72-й бригады Александр Охрименко в интервью изданию «Главком».

«Определенное количество людей мы не смогли унести», — рассказал он. По его словам, некоторые группы эвакуации, которые вывозили раненых, даже не смогли добраться до них. Это происходило из-за «активных боевых действий» и плотного «огня противника». «Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех», — сказал Охрименко.

Он подчеркнул, что эвакуация проводилась, раненых увозили на машинах скорой помощи и специализированных боевых машинах.

2 октября Генштаб Украины официально сообщил о том, что украинские военные вышли из Угледара. С 3 октября город находится под российским контролем, о завершении зачистки заявил 6 октября замкомандующего группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков. Город был взят «в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток», сообщали 3 октября в Минобороны.

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