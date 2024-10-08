Блогера Дмитрия Портнягина отпустили из-под домашнего ареста

Дмитрий Портнягин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Блогера, основателя бизнес-клуба Club 500 и автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста, Тверской районный суд смягчил ему меру пресечения до запрета определенных действий, сообщил РБК адвокат Евгений Грицков.

«Дмитрий освобожден из-под домашнего ареста. В зоне специальной военной операции его не задерживали, задержание произведено в следственном управлении. Недоимка по налогам была уплачена еще до возбуждения уголовного дела», — пояснил защитник блогера.

Портнягина задержали 11 апреля в Ростове-на-Дону по дороге из зоны проведения военной операции в Москву.

14 апреля Портнягина обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса). По данным следствия, Портнягин не заплатил налоги за период с 2018 по 2020 год. Его задолженность перед бюджетом составляла более 124 млн руб., а пени и штрафы — 64 млн руб.

В день задержания Портнягин сообщил, что «основное тело долга без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года в полном объеме». Позже в подмосковном управлении Следственного комитета подтвердили, что блогер полностью погасил долги.

Защита Портнягина заявила, что он, в том числе, пожертвовал свыше 45 млн руб. «на нужды бойцов», участвующих в специальной военной операции на Украине. Блогер отметил, что мог бы уехать из России, но не захотел.