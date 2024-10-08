 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

Блогера Дмитрия Портнягина отпустили из-под домашнего ареста

Суд отпустил блогера Дмитрия Портнягина из-под домашнего ареста
Сюжет
Дело инстаблогеров
Дмитрий Портнягин
Дмитрий Портнягин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Блогера, основателя бизнес-клуба Club 500 и автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста, Тверской районный суд смягчил ему меру пресечения до запрета определенных действий, сообщил РБК адвокат Евгений Грицков.

«Дмитрий освобожден из-под домашнего ареста. В зоне специальной военной операции его не задерживали, задержание произведено в следственном управлении. Недоимка по налогам была уплачена еще до возбуждения уголовного дела», — пояснил защитник блогера.

Представитель Портнягина заявил, что претензий к нему уже не должно быть
Общество
Дмитрий Портнягин

Портнягина задержали 11 апреля в Ростове-на-Дону по дороге из зоны проведения военной операции в Москву. 

14 апреля Портнягина обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса). По данным следствия, Портнягин не заплатил налоги за период с 2018 по 2020 год. Его задолженность перед бюджетом составляла более 124 млн руб., а пени и штрафы — 64 млн руб.

В день задержания Портнягин сообщил, что «основное тело долга без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года в полном объеме». Позже в подмосковном управлении Следственного комитета подтвердили, что блогер полностью погасил долги.

Защита Портнягина заявила, что он, в том числе, пожертвовал свыше 45 млн руб. «на нужды бойцов», участвующих в специальной военной операции на Украине. Блогер отметил, что мог бы уехать из России, но не захотел.

Минцифры запретит анонимные рекламные звонки

Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ

Эксперты оценили рост цен на такси

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Дмитрий Портнягин домашний арест новости Тверской суд
Материалы по теме
Блогера Портнягина доставили на допрос в Следственный комитет
Бизнес
ТАСС узнал, что в деле блогера Лерчек может появиться фигурант-айтишник
Общество
МВД опровергло сообщения о смерти блогера Тринадцатого
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
Китайский рынок обвалился на 10% после ралли в отсутствие новых стимуловИнвестиции, 12:42
«Аврора» пошла в b2c: как бизнесу создавать приложения для российской ОСPro, 12:36
Иск Минобороны к ВСК оказался связан с претензиями Счетной палатыПолитика, 12:35
Блогера Дмитрия Портнягина отпустили из-под домашнего арестаОбщество, 12:29
Посольство рассказало, как нашли погибших в Непале альпинистовОбщество, 12:26
Экс-следователю вынесли приговор за самую большую взятку в истории РоссииОбщество, 12:25
Автодилер «Рольф» сообщил о планах провести IPO в 2025-2026 годахИнвестиции, 12:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
РСПП попросит признать безнадежными непокрываемые из-за санкций долгиБизнес, 12:19
Стала известна причина гибели альпинистов на горе в НепалеОбщество, 12:16
Минобороны сообщило о взятии Золотой Нивы в ДонбассеПолитика, 12:13
Не магия, а маркетинг: 5 инструментов от Игоря Манна для буста продажPro, 12:09
Экономика и офисы: как инфляция влияет на рынок недвижимостиРБК Компании, 12:00
Автомобиль вылетел с набережной в реку на юге МосквыОбщество, 11:59
Умерла двукратная чемпионка Европы по гребле МорозоваСпорт, 11:52