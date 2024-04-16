Представитель Портнягина заявил, что претензий к нему уже не должно быть
Основатель бизнес-клуба Club 500, блогер и автор книги «Трансформатор» Дмитрий Портнягин, отправленный под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов, выплатил все долги по налогам, претензий к нему и его жене Екатерине у следствия быть не должно, сказали РБК в пресс-службе Портнягина.
«Налоги у него были оплачены, полная сумма была оплачена порядка десяти месяцев назад», — рассказали там.
По словам представителя предпринимателя, штрафы и пени за неуплату налогов он оспаривал в суде. Однако, после того как была задержана его супруга, Портнягин решил заплатить и их, «чтобы просто претензий не было».
«Соответственно, в четверг вечером эта сумма была погашена и претензий к Екатерине уже точно нет. И, соответственно, к Дмитрию тоже не может быть, но какие-то следственные мероприятия, возможно, продолжаются», —сообщил собеседник РБК.
По его словам, Портнягин «не очень доволен решением суда, но, с другой стороны, ему находиться рядом сейчас со своей семьей, со своим ребенком, это все-таки хорошее решение». В пресс-службе уточнили, что бизнесмен сейчас «находится по месту прописки, у себя на даче», с семьей.
Портнягин был задержан 11 апреля в Ростове-на-Дону по пути из зоны военной операции в Москву. Один из его адвокатов рассказывал РБК, что тот приехал туда, чтобы доставить гуманитарную помощь на 46 млн руб. В тот же день жену бизнесмена Екатерину Портнягину увезли в Следственный комитет в рамках возбужденного против него дела. После 15 часов допроса ее отпустили. В доме у супругов, в офисе и на даче прошли обыски.
Портнягин говорил, что «основное тело долга без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года в полном объеме». Позднее в подмосковном управлении СК подтвердили это.
Блогеру инкриминируют неуплату налогов с 2018 по 2020 год. Его задолженность перед бюджетом превышала 124 млн руб., а пени и штрафы — 64 млн руб.
15 апреля Тверской суд Москвы посадил предпринимателя под домашний арест до 10 июня. Следователь утверждал в суде, что у Портнягина и его семьи есть вид на жительство в ОАЭ и что тот выступал в поддержку Украины и оппозиционера Алексея Навального. Портнягин в ответ заявил, что любит Россию и ездил в зону военных действий на Украине. Его защита утверждает, что он пожертвовал свыше 45 млн руб. «на нужды бойцов».
Дмитрию Портнягину 35 лет, он бизнес-блогер. Популярность приобрел благодаря своему YouTube-каналу «Трансформатор», на который подписаны 1,46 млн человек. Там он публикует бизнес-советы и подкасты с миллионерами. В Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) у него 1,4 млн подписчиков. Под его авторством вышла трилогия «Трансформатор», где он дает советы, «как создать свой бизнес и начать зарабатывать».
В 2019 году он совместно с предпринимателем Яном Пальмачинским открыл закрытый бизнес-клуб Сlub 500. Объединение называет себя «крупнейшим бизнес-клубом премиум-класса в Европе», членами которого являются лидеры рынка.
В базе данных СПАРК указано, что Дмитрий Портнягин является совладельцем пяти действующих коммерческих компаний с разным видом деятельности. В компании ООО «Клуб 500» он является бенефициаром. Руководитель организации — Ян Пальмачинский. В прошлом году выручка компании составила 583,1 млн руб., а чистая прибыль — 46 тыс. руб. Основным видом деятельности компании является консультирование по вопросам коммерческой деятельности.
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