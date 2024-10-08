При дворе Карла III начали готовиться к его смерти и смене власти

Карл III (Фото: Adrian Dennis / Getty Images)

Болезнь британского короля Карла III может привести к его скорой смерти, в связи с чем придворные стали готовиться к смене власти, пишут издания The Daily Beast и InTouch со ссылкой на свои источники и экспертов.

В феврале у Карла III обнаружили рак, а в октябре король приостановил лечение. Члены королевской семьи рассчитывали, что Карл III проживет так же долго, как его отец, умерший в возрасте 99 лет, или мать Елизавета II, умершая в возрасте 96 лет, но сейчас надежды на это мало, пишет The Daily Beast.

В связи с этим люди, близкие к королевской семье, начали планирование и позиционирование правления короля Вильгельма V — принца Уэльского Уильяма, старшего сына Карла III. С 8 сентября 2022 года он является наследником британского престола. Как отмечает Daily Beast, через несколько дней, после того как стало известно о болезни короля, он назначил опытного бывшего дипломата Яна Патрика, который проработал в Министерстве иностранных дел восемь лет, своим личным секретарем.

Однако планы самого Уияльма были нарушены из-за рака, который обнаружили у его собственной жены — принцессы Кейт Миддлтон. 23 сентября она впервые появилась на публике после завершения химиотерапии.

В замешательстве оказался и принц Гарри. Он давал разоблачительные интервью и писал мемуары, фактически обвиняя самых видных членов королевской семьи во многих аспектах своей жизни, думая, что в ближайшие 20 лет королем будет Карл III, который рано или поздно простит его и обратно примет в королевскую семью.

Бывший королевский дворецкий Грант Харольд рассказал, что герцог Сассекский направил королю «сигнал» и организовал встречу с ним в конце сентября в Нью-Йорке. Другой личный дворецкий короля, работавший с 2004 по 2011 год и присутствовавший на свадьбе тогда еще принца Чарльза с принцессой Камиллой в 2005 году, отметил, что Гарри очень любит и уважает отца, восхищаясь им.

«Я думаю, он хотел выразить свою поддержку отцу и, возможно, он надеется, что Карл это увидит и поддержит его», — заключил Грант.

Однако королева Камилла, как уточняет Daily Beast, фактически выступила против «воссоединения» Гарри с отцом. Она призвала короля «сбавить обороты и не торопиться» на фоне своего лечения от рака, поскольку, как сказал неназванный собеседник, «последнее, чего она хочет, — это чтобы он нервничал из-за встречи с Гарри».

В апреле в правительстве Великобритании пересмотрели и обновили план действий под кодовым названием «Менайский мост» — его разрабатывали на случай смерти короля. В частности, он включает объявление о смерти Карла III, период официального траура и подробности его государственных похорон. Его разработка началась еще в сентябре 2022 года, после смерти королевы Елизаветы II и траурных мероприятий, которые привела в действие кодовая фраза «Лондонский мост рухнул».