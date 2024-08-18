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The Sun узнала об увольнении Карлом III охраны его брата Эндрю

The Sun: Карл III уволил охрану своего брата Эндрю, чтобы он покинул резиденцию
Карл III уволил частную охрану брата Эндрю, чтобы тот покинул королевскую резиденцию Royal Lodge, пишет The Sun. Принц проживает там с экс-супругой последние 20 лет. В 2022-м его лишили званий после обвинений в изнасиловании
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Принц Эндрю (Фото: Stephen Pond / Getty Images)

Король Великобритании Карл III уволил команду частной охраны из десяти человек своего брата принца Эндрю, таким образом вынуждая его покинуть резиденцию Royal Lodge, пишет The Sun со ссылкой на источник.

Принца Эндрю лишили королевской охраны, работа которой финансировалась из бюджета в размере £3 млн в год, после скандала с обвинениями в изнасиловании. Однако Карл III согласился финансировать частную охрану для своего брата.

По словам собеседника The Sun, Карл III давно хотел, чтобы принц Эндрю покинул королевскую резиденцию, где он проживает со своей бывшей супругой Сарой Фергюсон последние 20 лет. Ранее издание сообщило, что им предлагали переехать в коттедж Фрогмор, покинутый в июне 2023 года принцем Гарри и его женой Меган Маркл, но Эндрю отказался.

В частной охранной компании и Букингемском дворце отказались от комментариев The Sun.

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В 2022 году Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца после обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Его лишили воинских званий и права королевского покровительства, то есть оказания поддержки благотворительным, военным и общественным организациям со стороны члена королевской семьи. Принц Эндрю отрицал все обвинения.

Джуффре создала фонд помощи жертвам домашнего насилия. Принц Эндрю пообещал сделать «существенное пожертвование» этой организации и заключил с правозащитницей внесудебное соглашение. Бывшая королева Великобритании Елизавета II пожертвовала туда £2 млн (около $2,7 млн).

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Великобритания Карл III Принц Эндрю
Карл III Виндзор фото

Карл III Виндзор

Король Великобритании
14 ноября 1948 года
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