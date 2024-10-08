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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны рассказали о подразделении ВСУ, перепутавшем опорный пункт

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Военная операция на Украине

Бойцы 110-й бригады Южной группировки войск уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), перепутавшее опорный пункт. Об этом сообщил российский военный с позывным Фауст, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

По его словам, инцидент произошел во время взятия села Желанное Первое в Донецкой народной республике (ДНР). Бригада Фауста заняла для отдыха «первую хату в Желанном-1, самую крайнюю».

Под утро к опорному пункту подъехала боевая машина ВСУ, на нее среагировал дозорный. Украинские военные подошли к дому и поздоровались, не успев понять, что внутри находятся российские военнослужащие, а не их сослуживцы.

«Ну и все, и тут понеслось. Они начали кидать рюкзаки, пытаться выбежать со двора, там палисадничек такой был, это им и стало преградой, ну и все — там ротация и осталась, возле этой хаты», — сказал штурмовик.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Село Желанное Первое находится в Покровском районе к западу от Донецка. Минобороны заявило о контроле над этим населенным пунктом 14 сентября.

Несколько дней назад, 5 октября, военное ведомство сообщило, что подразделения группировки российских войск «Юг» заняли село Желанное Второе в ДНР. Оно расположено к северо-западу от Красногоровки и в 17 км к западу от Донецка.

Оба села находятся в Покровском районе. Украинские власти не раз признавали, что ситуация на покровском направлении остается сложной.

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